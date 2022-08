Amelia Bono parece estar más feliz que nunca. La hija del ex Ministro ha decidido irse a pasar unos días de descanso al pueblo de su padre junto a su familia.

Y es que, hace un mes, Amelia Bono cumplía 41 años y lo ha celebrado a lo grande. La influencer ha realizado una fiesta donde ha reunido a todos sus seres queridos: sus padres, sus hermanos, amigos... y ¡su marido! Manuel Martos no podía faltar en esta celebración y es que si hace unos días nos alegrábamos enormemente por su reconciliación, con el vídeo que ha subido la cumpleañera vemos que están enamoradísimos de nuevo.

En el vídeo que ha colgado en redes sociales podemos ver la ilusión que le hace haber podido reunir a todos sus seres queridos... bailando, riendo, hablando y brindando por la vida, Amelia se lo pasa bomba con todos ellos, pero sin duda, el momento que más no ha gustado es cuando Manuel le saca la tarta de cumpleaños y ella la deja en la mesa para bailar con él.

Los dos enamorados están viviendo un momento de lo más dulce después de esa reconciliación tan sorprendente que nos ha devuelto la ilusión en el amor. No cabe duda de que los dos tortolitos necesitaban un tiempo y que han retomado su matrimonio con más fuerza que nunca.

En el vídeo también hemos podido ver a José Bono, a su hermano, Ana Rodríguez... y muchas amistades que no han querido perderse esta celebración que sin duda, llega en el mejor momento para Amelia y para su vida sentimental.

Amelia Bono mantiene una vida muy activa en redes sociales, donde presume de su familia así como saca partido a su faceta más influencer con diferentes modelos que luce en los eventos a los que acude. Uno de sus looks más comentados fue con el mono de Uterque que lució en la feria de Sevilla.

Una imagen muy criticada, donde se ha acusado a la hija de José Bono de usar Photoshop o incluso de estar demasiado delgada. "WOOOOOW OMG ESTAS EN EL HUESO AMELIA!! por dios come un poco que da miedo". "Estás muy delgada chiquilla con lo guapima que eres come más". "Te has pasado con el editor!!!". "Mucha cabeza? O mucho Photoshop?", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Pues ahora, Amelia Bono, ya no es Amelia Bono-. Ahora es "Amelia de la jungla". Así lo muestra ella misma en un vídeo de Instagram que ha subido a sus redes sociales en los que se le puede ver pasándolo en grande en un río del pueblo de su padre.