Adara Molinero es una de las concursantes de reality e influencer más seguidas de nuestro país. La ganadora de GH VIP 7 también encontró su hueco en Secret Story donde se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la edición.

Su presencia en el programa remontó una audiencia que iba y venía. Y es que Adara cuenta con una legión de fans de lo más destacado. La influencer recientemente ha anunciado que tiene que someterse a una importante operación, algo que ha alarmado a sus seguidores. "Bueno, ya es oficial: ya no veo ni con gafas. Me ha seguido aumentando. Es muy necesario que me opere, pero ya". Se trata de una operación sencilla, pero ha recibido muchos mensajes de ánimo.

Ahora, la influencer continúa arrasando en rus redes sociales donde comparte looks de todo tipo que conquistan a sus seguidores. De hecho, Adara acaba de sorprender a todos con su radical cambio de estilo. La exconcursante de Secret Story sorprendía con un nuevo corte de pelo y un flequillo que le queda muy bien. "Estoy alucinando....Increíble, estas guapísima no lo siguiente". "Estás increíble".