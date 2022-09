Una de las tertulianas más conocidas del panorama español es Belén Esteban. La colaboradora ha entrado esta tarde en directo por teléfono llorando. El motivo: las desagradables palabras de uno de sus compañeros.

Y es que Kiko Matamoros, ha acusado a su compañera, Belén Esteban, de "estar acabada", en la revista Lecturas. "El público ha perdido interés en Belén Esteban. Le molesta que, cuando los demás hacemos mejores datos de audiencia saquemos pecho”, reconoce.

Por este motivo, Esteban ha entrado en directo entre lágrimas: "Sé que me tiene mucho cariño y no entiendo este tipo de titulares. Yo nunca haría algo así a un compañero". Sin embargo, matamoros no se quiso quedar callado: "Cuando yo vi el titular, no me creía que yo hubiera dicho eso. Es un titular engañoso, y si lees el artículo completo ves que no es cierto lo que están diciendo. Te veo más tranquila y más feliz, no digo otra cosa".

Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.