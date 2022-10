Unos meses después de la última final del famoso concurso de Antena 3, todo parece indicar que 'Tu cara me suena' regresará al prime time de la cadena dentro de pocas semanas con una nueva edición que promete ser "la más grande hasta la fecha", aunque poco se sabe de momento los concursantes de la décima entrega del formato, que seguirá contando con Manel Fuentes como maestro de ceremonias.

Pero el éxito del programa no sólo se puede ver en Antena 3. Hoy mismo hasta Jorge Javier Vázquez reconocía ver el programa. Lo hizo durante la emisión del Sálvame Diario. "Para mi David el Gnomo será siempre Yolanda Ramos en la actuación maravillosa en Tu Cara Me Suena en la que hasta Lolita se puso a llorar de risa", aseguró el propio Jorge Javier Vázquez en directo ante la risa de los asistentes al plató de Telecinco. "Eso es historia de la televisión", remató. Atresmedia ha intentado explotar su gran éxito emitiendo antes algunas de las galas en Atresplayer Premium, una de las plataformas que más éxito tiene entre los suscriptores españoles. Sobre todo entre los que son aficionados a las series nacionales. No en vano el formato está más que probado que funciona. Es un éxito asegurado y no defrauda. De hecho en las dos galas que se han emitido ha sido líder con más de un 20 por ciento del share (el porcentaje de gente que elige la opción de Antena 3 entre todos los que están viendo la televisión). Pero hay una decisión de la dirección del formato que no ha convencido a toda la audiencia. De hecho a algunos les ha "echado" para atrás. Y es que para potenciar su plataforma de pago (Atresplayer premium) la cadena ofrece ahora la posibilidad de ver las actuaciones antes (incluso el programa completo) en su plataforma de pago en donde, además, se puede ver sin anuncios por poco más de 3 euros al mes. Algo que resta un poco de audiencia pero que consigue que aún más gente se sume al pago por el contenido. Regresa Tu cara me suena. El famoso concurso de Antena 3 está de vuelta tras unas temporadas trepidantes. Las cosas van bien por Antena 3. Y como las cifras de audiencia son positivas, la dirección de la cadena ha decidido tocar lo menos posible la parrilla. Por eso, entre otros motivos, la cadena del grupo Atresmedia ha decidido posponer el estreno de uno de sus programas estrella. El respaldo del público está ahí. "Pasapalabra" y "El hormiguero" encabezan todos los días los rankings de audiencias, a los que hay que sumar los informativos, los más vistos. Otras apuestas, como la de "Tierra amarga" para las tardes también ha dado un gran rédito al canal, ya que la telenovela turca ha logrado superar en audiencia a "Sálvame". Ante este favorecedor panorama la cadena parece no tener prisas en "quemar" algunas de sus balas. De ahí que ahora hayan decidido retrasar el estreno de "Tu cara me suena", uno de los ases de la cadena, que estaba previsto estrenar este otoño. Finalmente, tal y como ha revelado el periodista Rocco Steinhäuser, Antena 3 ha retrasado el inicio de las grabaciones hasta octubre, por lo que todo apunta a que el programa no volverá a antena antes de noviembre. Sin embargo, ya se conocen los nueve rostros que forman el elenco de esta nueva edición. Los concursantes son: Anne Igartiburu, Susi Caramelo, Josie, Alfred García, Merche, Andrea Guasch, Jadel, Agustín Jiménez y Miriam Rodríguez.