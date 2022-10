Íñigo Onieva está de nuevo en el punto de mira. Y no por sus intenciones de reconquistar a Tamara Falcó, sino porque el diario ABC ha desvelado que el anillo de compromiso que regaló a la marquesa de Griñón cuando le pidió matrimonio no era comprado sino 'prestado'. Al parecer, la firma de joyería le habría cedido la pieza mientras llegaba la joya que realmente había encargado para su prometida, por lo que su intención de transformar el famoso anillo para hacerlo más grande y más fuerte no tendría mucho sentido.

Una sorprendente información sobre la que Íñigo guarda absoluto silencio y a la que la hermana del empresario, Alejandra Onieva, ha reaccionado con incredulidad y bastante sentido del humor, confesando de lo más sonriente que aunque tiene claro que no va a hablar - una postura que ha mantenido desde el primer momento - "le entra la risa" al escuchar que el anillo era prestado. "¡Después de todo lo que estáis diciendo" ha añadido sorprendida, dejando entrever que nada hay de cierto en lo que se ha publicado sobre su hermano y el anillo de compromiso que le regaló a Tamara y que, al parecer, la hija de Isabel Preysler habría querido donar o subastar para causas benéficas antes de que Íñigo lo devolviese a los empleados de la joyería Repossi con los que se citó hace unos días en Madrid. Íñigo Onieva rompe su silencio tras los rumores de relación con una amiga de Tamara Falcó Íñigo Onieva ha decidido pasar a la acción y dejar claro que no va a permitir que se siga especulando y contando falsedades sobre su vida privada. Dando un golpe sobre la mesa, el empresario ha enviado un comunicado a los medios a través de sus abogados para exigir a Alexia Rivas que se retracte de las "manifestaciones falsas" que hizo este domingo en el programa 'Fiesta', en el que la colaboradora aseguró que Íñigo podría haber sido desleal a la marquesa de Griñón durante cerca de año y medio con una de sus íntimas amigas, Mimi. Según la tertuliana, esta chica - anónima, como destaca el ingeniero en su escrito - "hasta se vanagloriaba de tener una relación con Íñigo y le llegaba a decir 'que morbo que Tamara no sepa esto'". Algo que Onieva no ha tardado en desmentir, tachando esta información de "difamatoria y carente del más mínimo rigor periodístico". "Es completa y terminante falso que el Sr. Onieva haya mantenido una relación sentimental con 'Mimi', con quien únicamente mantiene una relación de amistad", reza el comunicado, en el que además se advierte a Alexia Rivas que "es inadmisible que Ud. continúe utilizando el nombre y la imagen del Sr. Onieva, y de su círculo más cercano y alejado del foco mediático, para verter todo tipo de informaciones difamatorias con la única finalidad espuria de obtener popularidad y un lucro económico indebido a costa del Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del Sr. Onieva".