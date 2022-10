En shock. Así nos quedamos este pasado fin de semana al enterarnos de que Kiko Rivera había sufrido un grave problema de salud y se encontraba ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Una delicada información adelantada en redes sociales por el programa 'Fiesta' del que vamos conociendo cada vez más detalles. A pesar de que el hermetismo rodea al estado del Dj y tanto su familia como su entorno apelan a la prudencia a la espera de ver su evolución en las próximas horas, parece confirmado que habría sufrido un ictus en torno a las 3 de la mañana e inmediatamente se habría desplazado al hospital sevillano - un centro de referencia que cuenta con su propia unidad de ictus - a donde habría llegado "muy grave" y con claros síntomas de haber sufrido un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, hoy, Isa Pantoja ha comparecido en El Programa de Ana Rosa para hablar sobre cómo están las cosas en la familia Pantoja tras conocer la triste noticia. La relación entre los miembros no está siendo especialmente buena últimamente, por lo que no sabíamos cómo se tomarían la noticia.

Pero la pequeña de los Pantoja se ha pronunciado al fin, y ha confirmado que Kiko Rivera ya ha hablado con su madre. Isabel no ha bajado a Sevilla ya que Irene Rosales, la pareja de Rivera, les aconsejó que no se acercaran por que "es mejor no ponerlo nervioso". Pero la pequeña de los Pantoja asegura que mantuvieron una videollamada que puso muy nervioso al DJ.