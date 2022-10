Raquel Sánchez Silva es una de las presentadoras más conocidas de nuestro país. Además de por sus programas, es muy conocida por la polémica muerte de su marido, Mario Biondo. Dispuestos a llegar hasta el final para averiguar cómo falleció realmente su hijo Mario Biondo - aunque la Fiscalía de Palermo ha cerrado definitivamente el caso concluyendo con que la muerte del cámara fue un suicidio - Giuseppe Biondo y Santina D'Alessandro no han dudado en reaparecer en 'Sábado Deluxe' para cargar contra Raquel Sánchez Silva y dejar caer que la presentadora ocultaría algo respecto al trágico final del que era su marido.

Sin ningún tipo de relación desde la muerte de Mario, sus padres han tachado a la que fue su nuera de "mentirosa", "fría" y "egoísta", además de asegurar que su hijo habría descubierto que su mujer le había sido infiel días antes de su fallecimiento y de no luchar por intentar demostrar que había algo raro en el trágico final del cámara. Y es que, convencidos, creen que el joven "descubrió algo muy gordo que provocó que le mataran".

Unos durísimos ataques sobre los que Raquel Sánchez Silva, prácticamente desaparecida desde que los padres de Mario fueron a 'Sábado Deluxe', guarda silencio, intentando continuar con su vida alejada del foco mediático.

Pero ahora, Silva ha reaparecido con un curioso aspecto. La presentadora se ha cambiado de look y las redes no dan crédito: "Estás irreconocible, menudo flequillo", aseguró.

Raquel Sánchez silva no pega ojo

Raquel Sánchez Silva no puede pegar ojo. Así lo confirma la presentadora tras colgar un vídeo en sus redes sociales en el que explica que ha pasado muy mal la última noche. "No he podido pegar ojo tras la llegada de la factura de la luz", indica. La televisiva está sufriendo los estragos de las subidas en la electricidad, por lo que ha preferido "irme a dormir para no tener que pensarlo". "Estoy muy en shock, es muy triste", asegura.

La electricidad bajará este martes más de un 8% hasta los 240,58 euros el megavatio hora (MWh), según los resultados de la subasta en el mercado mayorista y el ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales.

De acuerdo con el operador del mercado eléctrico OMIE y el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz (el que pagan los consumidores con tarifa regulada) será 39 euros inferior respecto a los 279,23 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con el tope al gas destinado a la generación eléctrica.

En un contexto marcado por la crisis energética que sufre Europa tras la invasión rusa de Ucrania, Bruselas prepara un plan que servirá para reducir el consumo de energía en horas punta, limitar la retribución de las renovables y la nuclear y establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.

En paralelo, trabaja en una reforma de calado del mercado energético a más largo plazo para desvincular la generación a partir de gas de las renovables que, según la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, llegará "al final de este año".

Para mañana, dentro de las principales economías europeas, el precio más elevado se registrará una vez más en Italia, donde se alcanzarán los 393,13 euros/MWh.