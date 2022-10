Círculos que se cierran, historias que empiezan y relaciones que se tocan. Olga Moreno sorprendió en la revista Semana al anunciar que había encontrado un nuevo amor tras su superación de Antonio David Flores. Ese soplo de aire fresco que le ha hecho recuperar la ilusión es Agustín Etienne, su representante. Lo curioso es que por lo publicado en sus redes sociales, Etienne mantiene una estrecha relación con Antonio David Flores y su hija, Rocío Flores.

Tras hacerse pública la relación entre ambos, Etienne no dudó en hacer una muestra pública de amor a Olga Moreno. Fue en su cuenta oficial de Instagram, en una publicación en la que la propia Moreno subía una captura de la portada de Semana en la que ella reconocía haber "encontrado a un hombre que me hace feliz". "Eres una de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. ¡Gracias por mirarme como me miras!", le dedicó, en un comentario que superó los 700 "me gusta".

El de Etienne es un nombre muy conocido en el mundillo del corazón. Así se puede ver en su cuenta oficial de Instagram, en la que sale posando con numerosas personalidades del mundo rosa. Entre ellas, Antonio David Flores, el exmarido de la que hoy es su novia. "Sigue tus pasiones, la vida te presentará a las personas", escribió Etienne, en una imagen publicada hace más de dos años.

También con su hija, Rocío Flores. "No se esconde, va de frente y respeta lo que siente", dedicó a la descendiente de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

La noticia del noviazgo entre Etienne y Olga Moreno llega meses después de su ruptura con Antonio David Flores y de que éste rehiciese su vida con la reportera Marta Riesco.