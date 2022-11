Aunque lo parezcan, las heridas no siempre están cicatrizadas. Si no que se lo digan a Enric Escudé. El que fuese presentador del club "Megatrix", "TNT" o reportero en "El programa de Ana Rosa", ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que confiesa estar ofendido con su exnovio Jordi González por sus últimas declaraciones en una entrevista: "Me ha ofendido".

Ha sido el propio Escudé quien ha relatado todo lo sucedido a través de sus redes sociales. "Estoy demasiado cuerdo para lo loco que podría estar", comenzó diciendo, antes de meterse de lleno en el asunto: "Normalmente me aíslo de todo mi pasado (...). Pero a veces no te puedes aislar al 100%. Jordi González fue a un programa de televisión, que no vi, pero luego Google me envió una notificación y le he dado a la noticia. Por qué seré tan chafardero".

Escudé prosiguió contando cómo había sido el asunto. "La noticia, lo de siempre. Me ha ofendido como ofendería a cualquier español. Que si está cansado, que si se ha tomado un año sabático con la que está cayendo...", pero lo que realmente dolió al expresentador fue otra cosa que dijo Jordi González: "Me gustaría hacer un programa en TV3 con Marta Torne. Tiene que ser con Marta Torné".

¿Pero por qué tanto dolor? "Yo ya os he dicho mil veces que no estoy en televisión, tengo mi vida hecha, cuatro tiendas, soy un empresario de éxito... pero cuando en su día tú le hablaste de Marta Torné y no quiso saber nada de ella y tú creíste en Marta y pusiste de tu sueldo para pagar a Marta y que estuviera en los medios de comunicación y entonces Jordi la descubrió gracias y a ti y ahora pasa todo lo contrario...", terminó de explicar.

Enric Escudé y su relación con Jordi González

"Me pidió que saliera de su vida y yo se lo he respetado". Así afirmó en su día Enric Escudé cómo había sido el final de su relación sentimental con el popular Jordi González, uno de los rostros más destacados de Telecinco. La confesión, ya hace meses, dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que muchos de ellos desconocían la relación sentimental entre ambos.

Tal y como él mismo afirma, mantuvo una relación con Jordi González. A juzgar por sus palabras, la cosa no acabó muy bien. "No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno por muy mal que lo haya pasado y haya sufrido", aseguró.

Jordi González es un presentador que lleva casi tres décadas en activo. Se dio a conocer en el programa "Moros y cristianos". Posteriormente participó en programas conocidos como "La casa de tu vida", "Gran Hermano", "Crónicas Marcianas" o "TNT", donde coincidió con Escudé.

En los últimos tiempos ha participado en programas como "Gran Hermano, "Supervivientes" o, más recientemente, "Secret Story". Actualmente, y como él mismo ha relatado, disfruta de un tiempo de descanso.