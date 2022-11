Kiko Rivera ya ha abandonado el hospital tras el ictus. Según una de las últimas fotos publicadas desde el hospital por el dj, junto a su prima Anabel Pantoja, el hijo de Isabel Pantoja recibió a varios familiares en la habitación. Al menos eso es lo que se ve en la imagen que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, en la que se le ve de espaldas abrazado a su prima Anabel Pantoja.

Se trata de una imagen sencilla pero cargada de significado. Se ve a Anabel Pantoja abrazando a Kiko. Ella, con los ojos cerrados y el ceño fruncido, sonríe visiblemente emocionada. Mientras, de Kiko Rivera apenas se intuye más que la nuca y parte de la espalda. Si bien, esta fotografía deja una cosa clara: el dj ya es incorpora en la cama. No está claro si se ha levantado o solo se incorpora, pero de cualquier manera, es sin duda una buena noticia que habla de una evolución favorable en su estado de salud.

En la imagen, también, una dedicatoria a Anabel Pantoja: "Te quiero prima". La publicación ha sido también compartida por ella.

Desde que saltase la noticia que en la madrugada del viernes Kiko Rivera sufrió un ictus, han sido muchos los amigos, familiares y anónimos que le han dando ánimos. Entre ellos Omar Montes o Luis Rollán.

Sin embargo, este suceso ha tenido lugar en un periodo en el que el DJ no pasaba por un buen momento en la relación con su hermana, Isa Pantoja. Y hoy, ella ha aparecido en El Programa de Ana Rosa. La hija de la Tonadillera, que hasta ahora no se había pronunciado, ha roto su silencio: "Me hubiera gustado abrazar a Kiko".

No sabemos cómo ha continuado la historia. Lo que si sabemos es que hoy es el cumpleaños de la hija de la Tonadillera, y que lo ha celebrado junto a su pareja, Asraf Beno, en el gimnasio.