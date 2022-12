Pipi Estrada es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. A su faceta de periodista deportivo se ha sumado su protagonismo en el mundo el corazón tras protagonizar un largo romance con Terelu Campos y después con otras famosas del panorama televisivo nacional.

No obstante, el que fuera uno de los fichajes más reveladores de Sálvame lleva un tiempo desaparecido del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco. el periodista entró a formar parte del grupo e famosos que protagonizó Pesadilla en el paraíso, el reality estrella de la temporada otoñal de la cadena de Mediaset. No obstante, este formato no tuvo la audiencia esperada y vivió muchos cambios hasta cambiar por completo a los metidos en la granja.

De hecho, Estrada apenas ha regresado a Sálvame tras su vuelta de la granja gaditana.

Hace unas semanas, el periodista se enfrentó al testimonio de una mujer que no solo dice haber intimado con su pareja, también afirma que Andreía tenía "novia" estando con el periodista. "Pasa de todo", le decía Andreía a Pipi pero, tras descubrir que su llamada estaba siendo escuchada en directo, colgaba el teléfono. Una mujer asegura haber mantenido una relación íntima con Andreína, actual pareja de Pipi Estrada. Según nos cuenta en 'Sálvame', Pipi no sabe nada, pero la pareja no hace vidas juntos dado que él vive en Madrid y ella en Asturias: “Lo hace a escondidas”. Es más, esta mujer afirma que conoció a Andreína durante una visita de la novia de Pipi a la capital.

Desde el plató de ‘Sálvame’, el colaborador cambiaba de expresión, afirmaba que Andreía ha cambiado su vida, que cree en ella siempre y la llamaba en directo para demostrarlo. “Pasa de todo”, decía al periodista y añadía: “Han dicho barbaridades de mí, no entiendo nada”.

De repente, Andreína se daba cuenta de que estaba en directo, lo confirmaba con su pareja y, acto seguido, cortaba la comunicación: “No, por favor. Adiós”. El periodista no ha vuelto tanto al plató del programa de la sobremesa d eTelecinco donde antes hablaba de su relación con Terelu o la polémica con Miriam Sánchez.

Esta será la sustituta de Lara Álvarez en Telecinco tras su abandono

Mediaset no para de buscar formas de buscar audiencia. La cadena saca muchos programas que funcionan, pero otros, se quedan en la orilla.

Tras las primeras galas vino el primer golpe de realidad. Pero Telecinco no tiró la toalla con 'Pesadilla en El Paraíso'. A pesar de su rotundo fracaso en términos de audiencia, tanto en sus galas como en los debates y programas de access prime time, la cadena de Mediaset volvió a hacer un replanteamiento el reality por enésima vez para intentar relanzarlo. La última novedad impulsada, las galas en directo y la participación de los espectadores para expulsar a los concursantes, parece no han tenido el efecto esperado. La dirección presentó un nuevo as bajo la manga: la entrada de nuevos famosos de manera inminente. Pero nada. Esto tampoco ha servido para reflotar la audiencia del que iba a ser uno de sus reality estrella de la temporada.

De hecho Mediaset ha tomado una drástica decisión, tal y como ha informado el portal especializado en televisión, VerTele. "Mediaset quiere dar prioridad a las galas en directo de Got Talent España los martes. Y por ese motivo, opta por suprimir la versión de Pesadilla en El Paraíso en el access. El formato presentado por Santi Millán arrancará directamente a las 22:00 horas, protagonizando toda la noche del canal. Se da la casualidad que tanto Pesadilla en El Paraíso como Got Talent son realizados por la misma productora, Fremantle". "El reality conducido por Carlos Sobera y Lara Álvarez emite dos access en lunes y martes, su gala principal el miércoles, y el debate el domingo. Esta determinación también afectará a su emisión de los lunes: según hemos podido averiguar, tampoco habrá emisión en el primer día de la semana. Es decir, se suprimen sus dos entregas de access conducidas por Lara Álvarez", confirman desde el medio especializado.

Y finalmente, Lara Álvarez ha renunciado a su trabajo. Pero Telecinco y ale ha buscado sustitua. Se trata de Nagore Robles, quien se encargará de dirigir la Granja de Pesadilla en el Paraíso.