Alba Carrillo se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para aclarar de una vez por todas su affaire con Jorge Pérez y aunque fue bastante cauta por las advertencias que ha recibido a través de terceros, dejó claro cómo ocurrió su noche de pasión con el colaborador de televisión. Una historia que, lejos de comenzar en la fiesta, ya tenía un recorrido que pocos conocían.

Jorge y Alba llevaban coqueteando meses antes de la fiesta, de hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos al más allá. Insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo. Unas declaraciones que reflejan el deseo que existía por parte de ambos, pero sobre todo de él, de estar cerca de su amiga.

Lo que Alba no entiende es por qué la noche de la fiesta estuvo tonteando con Cristina Porta y Bea Jarrín, si con la que quería llegar a algo más era con ella. "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a la otra" confesaba la modelo, asegurando que quería darle celos para ver qué reacción tenía.

"Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes" confesaba la colaboradora y es que Alba aseguró que los dos tontearon cuando Alicia -actual mujer del exguardia civil- estaba embarazada de su cuarto hijo.

Lo que sí que zanjó de una vez por todas fue la conversación que tuvieron por teléfono en el taxi, cuando Marta se llevó a Alba de la fiesta: "Le dije que era un sinvergüenza, porque me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta', y me dijo 'dónde estás', le dije que iba para casa de Marta y ya él habló con Marta y le dijo 'dame la ubicación".

Ni Marta les animó a tener una relación sexual ni Alba quiere que Jorge se separe de su mujer... la colaboradora se arrepiente por completo de haber tenido esa aventura con su amigo, pero lo que más nos llamó la atención fue cuando contestó un rotundo 'no' a la pregunta de si había estado enamorada de él... determinando Conchita que miente.