Si Carlos Sobera pensaba que lo había visto todo como presentador de un programa como First Dates, queda demostrado que no podía estar más equivocado. Por su plató ha pasado de todo: un hombre que intentó estafar al programa acudiendo varias veces disfrazado, mujeres que preferían tener las citas con él… Sin embargo, los nuevos comensales siempre se guardan un as en la manga con el que sorprender a Sobera.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor. Carlos Sobera, conductor del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural. Jordana tiene 31 años y es irlandesa, aunque lleva en España más tiempo del que llevaba allí. “Soy la guiri, como me llaman”, comentaba entre risas la comensal. A modo de presentación, Sobera le ha hecho un par de preguntas para conocer un poco más de ella. Una de las respuestas ha dejado boquiabierto al presentador, que no ha podido contener un “¿perdona?”. A Jordana tampoco le ha impresionado: “Es la reacción de todo el mundo, ya”. Y es que la comensal es tanatopractora de profesión. “Es muy duro, ¿no?”, le preguntaba con curiosidad Carlos Sobera: “Tú recompones los cadáveres cuando ha habido un accidente o sino simplemente los maquillas”. Jordana ha puntualizado que a lo que ella se dedica es más amplio: “Hago de todo. Desde el momento en que los recojo hasta que se cierra”. Fuera de cámaras, Jordana explicaba lo que más le gustaba de su trabajo: “Es la reacción de la familia cuando por última vez ven a su querido en su último momento”.