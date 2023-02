Alba Carrillo fue la protagonista del 'Deluxe' de este sábado. La colaboradora se ha convertido en el centro de atención de los programas del corazón después de su 'affaire' con Jorge Pérez.

Es por eso, que la colaboradora de televisión fue invitada por el 'Deluxe' para someterse al polígrafo con la idea de aclarar dudas sobre ese encuentro. En el programa, Carrillo tuvo la oportunidad de contar detalles sobre su encuentro con Jorge, aunque no fue del todo libre porque había recibido amenazas del entorno de su compañero.

Y las amenazas y los malos comentarios no paran. Incluso Alba Carrillo habría tomado decisiones dentro de la cadena que han afectado a su vida profesional dentro de ella. Isa Morata intervenía en directo en ‘Sálvame’ para anunciar que Alba Carrillo no estará en la próxima gala del Mediafest Night Fever. “El equipo directivo está muy disgustado”, decía Isa y es que el no definitivo ha llegado tan solo 24 horas antes de su ensayo con WRS, con quien iba a cantar.

El lunes, Alba se puso en contacto con el programa, que le comunicó que cantaría con WRS el tema ‘Llámame’. Sin embargo, desde el principio puso “problemas” alegando que había pasado una semana “complicada” y que la polémica le estaba pasando factura a nivel personal, con lo que necesita descansar. El equipo le pidió que se tranquilizara, que cantara otra canción… pero el miércoles a última hora de la tarde, la modelo se ponía en contacto con ellos para decir que no quiere ni cantar ni participar en el programa: “Quiere retirarse de la tele, ha decidido apartarse, está recibiendo presiones de su entorno para que abandone la televisión”.

Le explicaron lo que implicaba su decisión ya que había un cantante prevenido, pero tras no atender a las peticiones del programa, se ha buscado a un sustituto, Iván González: “Alba nos ha dejado tirados a menos de 24 horas de su ensayo”.

La colaboradora ha sido durante las últimas semanas un motivo habitual de rellenar contenido y protagonista de varias tardes. Aunque últimamente ha sido desplazada por Cristina Porta, nueva colaboradora del magazine. Desde que Cristina Porta se sentó en Sálvame está teniendo que dar explicaciones sobre sus anteriores trabajos o parejas. Pese a la tensión en Telecinco, la colaboradora recibe muchos mensajes de apoyo en redes sociales. "Aparte de guapa elegante, educada eres sincera y consecuente con lo que dices", le escribe una chica. "Me encanta que no te calles y que defiendas siempre en lo que crees", añade otra.

La "guerra digital" con María Patiño

Entre todas las tensiones de Porta con sus compañeras, hay una que ya ha amenazado con demandar: María Patiño. Considera que su nueva compañera está orquestando una campaña de "hate" en redes sociales contra ella. "Sé cómo funcionas", le ha dicho. Han quedado en hablar el tema fuera de cámaras, pero Patiño se podría estar refiriendo a la cantidad de mensajes contra ella que se pueden leer en redes sociales a partir de la llegada de Porta a Sálvame. "Cristina no hagas caso a estas del Sálveme, no tienes que decir lo que ellas quieran... La Patiño ha cogido el puesto del pequeño dictador, tú tienes más educación que ellas durmiendo. No entres donde la 'pestiño'", le escribía una seguidora.

Además, en uno de los últimos programas han descubierto "cómo dictan a María Patiño lo que tiene que decir". "Pillada de María Patiño cuando daba una información sobre Jorge Pérez ,en la que ella decía haber visto algo sobre él. Escuchar bien el vídeo, no tiene desperdicio, ella decía haberlo visto y resulta que Valdeperas la decía todo, y cuando digo todo es todo ,ya no se cortan ni un pelo".