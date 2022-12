Telecinco emite esta noche una nueva entrega del ‘Mediafest Night Fever’ (22:00 horas), que incorporará a tres nuevos participantes (Makoke, Rocío Carrasco y Kiko Jiménez). En esta entrega, los nueve concursantes cantarán caracterizados como los artistas consagrados con los que compartirán escenario o como los cantantes a los que rendirán homenaje. La audiencia y el jurado, integrado por Soraya Arnelas, Cristina Rodríguez y Antonio Castelo, elegirán al ganador de la noche… y también a los tres peor clasificados: uno de ellos será salvado por sus compañeros y el público decidirá quién de los dos restantes abandona la competición.

‘La voz’ estrena su fase de directos en Antena 3 (22:00 horas). 16 talents han llegado hasta esta fase de ‘La Voz’, cuatro por equipo. Esta gala comenzará con una nueva actuación grupal de los cuatro coaches de la edición: Luis Fonsi, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco. Después, llegará el turno de los talents. Los concursantes de cada equipo se subirán al escenario de manera individual. En ese momento se abrirán las líneas telefónicas del público. Los espectadores decidirán uno de los talents que pasará a la semifinal y su coach será el encargado de escoger al segundo seleccionado.

Antena 3 se ha alzado con la victoria en la batalla de audiencia cada viernes superando (por bastante) a su principal competidor. Hoy guardan un 'as' en la manga que esperan que les ayude. "La cuarta gala del ‘Mediafest Night Fever’ llega este viernes a Telecinco. En la que ya hemos bautizado como ‘La noche de la transformación’, tendremos a la versión original y a la copia cantando a la vez sobre el escenario. Omar Suárez nos ha contado en exclusiva todas las novedades y una inesperada sorpresa: ¡Rocío Carrasco estará presente con una canción muy especial! La artista con la que va a actuar es Shaila Dúrcal: “Ella para mí es mi familia”. Pero Rocío Carrasco no será caracterizada como Shaila, si no como su madre, Rocío Dúrcal: “Para mí es un privilegio. Es muchísima emoción, se te pasan por la mente 1.500 cosas de infancia, de vida, de un montón de cosas. Al final piensas en las dos, en la Jurado y en la Dúrcal, que estarán desde arriba bicheando y pasándoselo bien con nosotras. Va a ser muy especial”.

La canción que interpretarán será ‘Me gustas mucho’ y en ‘Sálvame’ hemos podido ver en exclusiva sus primeros ensayos. Su reencuentro ha sido de lo más emotivo y ambas han recordado juntas a sus madres.

En redes sociales, son muchas las voces que se han alzado para criticar este dúo. "Se creerán que por llevar a Rociito van a tener audiencia igual qué esté día cuando Ana Maria Aldon sé vieron juntas en un plató la audiencia es la que vivís de ellos pero bueno" así os va". "Y esta por que entra ahora como concursante directa sin jugarse la plaza como los otros?, "la privilegios". "Yo voy a ver La Voz", ha coincidido varios usuarios.