Hace un año Rafa Mora daba la sorpresa. El colaborador de Sálvame estaba cansado de que le dijeran que no es periodista. Por ello, decidió terminar con esta situación y callar bocas. Se presentó a las pruebas de acceso a la universidad para poder estudiar la carrera de periodismo.

Entró y cursó varias asignaturas. Pero parece que ya se ha cansado de ello. Muy motivado, Rafa Mora se preparó la selectividad, superó la prueba y consiguió su objetivo: matricularse en la universidad y cursar Periodismo. Sin embargo, el colaborador de ‘Sálvame’ dejó los estudios pasado el primer año y ahora desvela los motivos.

Según Rafa, se matriculó de siete asignaturas del primer curso y las superó todas con buenas notas, incluyendo dos sobresalientes. Sin embargo, sus buenos resultados no le animaron para continuar estudiando la carrera. “Me costó un poco bastante, no solo es aprobar sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso”, se quejaba el colaborador que, eso sí, decía que le resultó fácil: “Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día de antes”.

¿Por qué lo dejó entonces? Rafa confesaba algo que despertaba la polémica entre el resto de sus compañeros de ‘Sálvame’: “Me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije ‘¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?”

La reacción de los colaboradores de 'Sálvame'

“¡Menuda personalidad!”, le reprochaba Miguel, Cristina Porta le daba la razón y Rafa se defendía: “Personalidad mía que hago lo que me sale de los cojines digan lo que digan”. El colaborador insistía en que se ha dado cuenta de que no le gusta y no le sirve para su “día a día”.

Así que ha decidido aprender inglés: “Cuando pueda, os daré una charla a todos en inglés”.