Sin lugar a dudas el final de "Los Serrano" es uno de los que más ha dado que hablar en la historia de la pequeña pantalla española. La decisión de los guionistas de representar que todo había sido un sueño sigue coleando hasta hoy. Tanto, que hasta resulta imposible que los propios actores de la célebre serie se presten a una entrevista y no salga el tema. Eso es lo que ha pasado recientemente, cuando uno de ellos ha defendido el cierre a la historia de la familia Serrano.

"Fue muy emocionante", explicó el actor sobre el desenlace de la trama, en la que todo fue un sueño de Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines. "Lo que querían (los guionistas y resto de equipo de la serie) era que todos volviéramos a estar", ha explicado el intérprete, que no es otro que Jorge Jurado, que en la ficción hacía el papel del entrañable Curro.

La explicación no convenció del todo a los entrevistadores, que se mofaron del resultado. No sólo poniendo en tela de juicio del giro dramático, sino también la interpretación, al cuestionar que ocho temporadas después no tenía sentido repetir escenas del principio de la serie con la diferencia de edad de los actores.

"Lo que querían era que todos volviéramos a estar", aclaró Jurado, que defendió la decisión de los guionistas: "Pregúntale a alguien cómo terminó 'Hospital Central', 'Policías'...", dijo, en clara alusión a que el desenlace de la serie que emitió Telecinco ha marcado a la audiencia. "No sé si os acordáis que Currito estaba en un reformatorio y Guille y Teté le habían abandonado", rememoró sobre los derroteros que llevaba la trama antes de acabar.

"Los Serrano" uno de los grandes éxitos televisivos de la era pre Netflix

"Los Serrano" cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

Asimismo, fue adaptada y emitida en Portugal, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Eslovenia y la República Checa.