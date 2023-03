Paz Padilla vuelve a confrontar con Jorge Javier Vázquez. La presentadora no deja pasar oportunidad para mostrar su oposición al presentador de "Sálvame", del que se encuentra más que distanciada tras su salida de "Sálvame". Esto es lo que ha pasado en esta ocasión.

Los desencuentros entre Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez vienen siendo una constante desde que el año pasado la gaditana fuese apartada de "Sálvame". Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla fueron compañeros en Sálvame durante casi 13 años. La humorista y actriz llegó al programa en 2009 y lo abandonó a comienzos de 2022, cuando fue despedida tras poner en duda la eficacia de las vacunas contra el covid a través de las redes sociales.

Tras aquello hubo algún dardo cruzado y también directas palabras gruesas. "No tengo relación ninguna con ella. Ni la quiero tener", dijo tajante Jorge Javier Vázquez en una entrevista concedida al podcast "Querido hater" el pasado mes de diciembre. Luego abundó sobre el tema. "Me la jugó varias veces. Un día hice una broma sobre una compañera y ella se puso en plan doctoral: 'Hay que tener cuidado, todo lo que sube baja...'", relató sobre unas declaraciones que había hecho Paz Padilla, atacando claramente a la andaluza. Y no solo eso. También dio a entender que tenía un carácter conflictivo. "Creo que le tendría que quitar el nombre, porque paz...", remató.

Después de que aquellas declaraciones se hiciesen poco menos que virales, Paz Padilla se pronunció en su cuenta oficial de Instagram. "Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo, que también moldea la mente. Lo maravilloso de moldear la mente, es que si tú eres feliz por dentro y tienes paz en e tu interior, nadie te hace daño y tú no le haces daño a nadie", dijo mirando a cámara, mientras entrenaba en el gimnasio.

Esas palabras fueron vistas, claramente, como una respuesta a Jorge Javier. Y es que en un momento de la entrevista, el de "Sálvame" dijo: "Creo que le tendría que quitar el nombre, porque paz...". Y ella, con delicadeza, en su publicación afirma: "Si tú eres feliz por dentro y tienes paz en tu interior, nadie te hace daño y tú no le haces daños a nadie". De ahí se entiende que no quiere entrarle al trapo a Jorge Javier Vázquez y que sus palabras le dan igual y no le han ofendido.

Ahora todo se ha vuelto a liar. En su columna de la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez cargó abiertamente contra Mario Vaquerizo. Todo vino por unas declaraciones del líder de las "Nancys Rubias" en "Déjate querer", el programa de Padilla. “Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho”, dijo el manager y artista.

No gustaron estas palabras a Jorge Javier Vázquez, que disparó contra él en la revista del corazón: "¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón", arrancó en una larga perorata contra Vaquerizo y Alaska, colaboradora habitual del programa de Jiménez Losantos en la emisora EsRadio.

Tras esta publicación, Paz Padilla no ha dudado en salir en defensa de lo suyo. "Cansado de que le digan siempre lo mismo. Lo quiero con locura", escribió en su cuenta oficial de Instagram, en una frase que va sobre un vídeo en el que se puede ver un extracto de la intervención de Vaquerizo en "Déjate querer".

No parece que este haya sido el último capítulo de esta enemistad, por lo que no es descartable que Jorge Javier Vázquez vuelva a intercambiar fuego con Padilla.