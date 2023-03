La modelo sevillana Marisa Jara pasa por uno de los peores momentos de su vida. Acaba de ser operada de urgencia por un tumor maligno tras sufrir unas molestias que le llevaron al hospital, tal y como publica la revista Semana. Un duro revés que llega tras haber perdido hace unos meses el bebé que esperaba.

Jara ingresó en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, aquejada de unas molestias. Tras ser atendida por los médicos, tuvo que ser operada de urgencia tras haberle detectado un tumor.

Publicación

Fue la propia modelo quien explicó lo ocurrido a través de una publicación en sus redes sociales donde asegura que, aunque no tiene muchas fuerzas, sí quería contar lo que le había ocurrido. "Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod @s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte".

Y es que, tras conocer lo ocurrido, fueron muchas las muestras de cariño que recibió la modelo, quien también quiso agradecer el trabajo realizado por el equipo médico. "Quiero darle las gracias al Doctor Manuel García de Loma y su equipo", escribió, dándole también las gracias a su familia y a su pareja, Miguel Almansa, por el apoyo recibido.