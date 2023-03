"Estoy un poco nerviosa" confesaba Georgina Rodríguez nada más sentarse con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Esta se trata de la primera vez que la influencer acudía al programa para promocionar la segunda temporada de su documental 'Soy Georgina' en Netflix en la que podremos ver "todo lo que se imaginen".

"Me encantó la idea, pero me quitó el sueño" le respondía a Pablo cuando éste le preguntaba qué le pareció la idea de grabar un documental, una oferta que le dio quebraderos de cabeza, pero que le terminó conquistando: "he contado con el apoyo de mi pareja, mis amigos y mi familia".

Georgina ha explicado que es "muy organizada" y gracias a eso ha podido compaginar las grabaciones con su vida más privada. Cinco hijos que tienen personalidades completamente distintas, pero que están educados de la misma forma, algo de lo que la influencer se siente "súper orgullosa".

La modelo ha desvelado que en esta segunda temporada veremos cómo se hizo un tatuaje que previamente le había firmado Cristiano: "Estábamos en Cerdeña de vacaciones con mis amigas y decidí hacerme un tatuaje, que al final terminaron siendo tres. Uno de ellos es este, para que veáis que Cristiano no solo firma autógrafos".

"Este año me regaló su tiempo" confesaba Georgina cuando hablaba del regalo que le hizo su marido cuando fue su cumpleaños: "pude compartir mi día con él, mis hijos y mis amigos". En cuanto a qué le regala a él cuando tiene que celebrar algo, la modelo explicaba que "no es materialista", pero "le he regalado tres coches" aunque ya no va a haber más "porque no es original".

Georgina sintió "mariposas" cuando vio por primera vez a Cristiano Ronaldo en la tienda en la que trabajaba como dependiente y le pareció "un hombre guapísimo". Tiempo después coincidieron en un evento de moda y fue entonces cuando empezaron a hablar y a conocerse. Un noviazgo que le cambió la vida de manera absoluta, pero que le ha merecido la pena porque ahora ha creado la familia que siempre soñó.

Además, Georgina ha hablado de que su experiencia en Arabia Saudí está siendo mucho mejor de lo que pensó en un primer momento porque había escuchado muchas cosas, pero vive tranquila. "Mi rutina, allá donde vaya, siempre es la misma: colegio, niños, entreno y algunos días salgo a comer a restaurantes" añadía.

Georgina ha confesado que le han propuesto hacer cine, pero "por cuestión de tiempo no he podido". Eso sí, "sé que se me daría bien". Por último, la modelo ha hablado también sobre uno de los momentos más trágicos de su vida: "No hay explicación", decía acerca de la pérdida de su bebé, pero "me he sentido muy rodeada por las personas que han hecho este trayecto conmigo desde la pérdida de mi bebé".

Esta noche y tras una noche de polémica por los comentarios de Georgina, Alejandro Sanz, el peso pesado de la música latina llega al programa de Pablo Motos para presentar su último trabajo.