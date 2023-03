Era una noche muy importante para Sergio Garrido, Gema Aldón y Katerina Safarova. Uno de los tres sería expulsado al haber recibido el menor número de votos por parte de la audiencia. Con sus votos a través de la app de mitele, finalmente el público decidía que Gema y Katerina fuesen salvadas y, por tanto, Sergio era el elegido para abandonar la convivencia con el grupo. "A todos, que tengáis un buen concurso. Sed buenos supervivientes", dijo Sergio Garrido a sus compañeros antes de poner rumbo a la Playa de los Olvidados, donde se ha encontrado con Artur Dainese y Jaime Nava. De ellos tres, la audiencia escogerá quien abandona definitivamente el concurso con su voto gratuito en la app de mitele.

Pero esto no fue lo único que ocurrió en la gala de Supervivientes. Raquel Mosquera y Gema Aldón no consiguen hacer buenas migas. La peluquera y la hija de la diseñadora no dejan de discutir por las tareas de la playa. Todo comenzó por una sartén que la viuda de Pedro Carrasco dejó con agua en al orilla de la playa para ablandarla. "Tú me recalcaste a mí que se me olvido la esterilla, pues yo te recalco que se te ha olvidado la sartén", le decía Gema. "La hemos dejado en agua, nosotras fregamos todos los días. Si quieres protagonismo conmigo ya no lo tienes", se defendía ella. "Estate tú esta noche cuidando el fuego y mojándote, que se oían los ronquidos desde aquí", aseguraba la hija de Ana María Aldón. "No eres la comentarista de Honduras, cállate, cállate un rato ya que eres muy pesada".

Tras ver estas imágenes, las supervivientes han vuelto a discutir en Palapa. "A ver, sí que es verdad que friega los cacharros, pero lo que me molestó es que me dijo con rintintín que se me había olvidado la esterilla y a ella se le olvidó dos días fregar los cacharros y se lo dije. Yo se lo dije bien, pero ella ya se entonó un poquito y yo también", explicaba Gema.

"Me tiene enfiladita desde el primer momento. Ahí tenéis las imágenes, habla ella mucho más que yo. Ella se cree que la isla es suya. Se cree que es la dueña de la playa, quiere dominar el fuego, quiere dominar todo", se quejaba Raquel.

A los espectadores les ha hecho mucha gracia ver a Bosco Martínez-Bordiú harto de escuchar a Raquel Mosquera discutir con Gema Aldón en la Palapa y sus reacciones en general han sido de lo más comentado en Twitter.