Marta Riesco no gana para disgustos, tras ser fulminada de su trabajo como reportera del programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco, las redes arden con comentarios negativos hacia su persona. Todo esto no por su despido, sino por reírse de las sobrinas de Lina Morgan cuando realizaba un directo en su canal de Twitch.

Pero vamos por partes. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado. Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros.

Finalmente, aunque retomó su trabajo tras obtener el alta médica, el trabajo no le ha durado mucho, obteniendo un "despido disciplinario", tal y como ella misma confirmó a través de sus redes.

Problemas

Pero éste no es el único de sus problemas, y es que la novia de Antonio David estrenó un canal de Twitch para hacer conexiones en directo con una inauguración un tanto desafortunada. La exreportera comentaba con sus seguidores una anécdota del trabajo, concretamente cuando la enviaron a El Bierzo para buscar a las sobrinas de la fallecida Lina Morgan.

Hasta ahí todo bien, pero el problema fue cuando contó la situación en la que se encuentran estas mujeres. "A mí me mandan a hacer un reportaje donde tengo que buscar a dos personas sin techo, drogadictas y que lo tienen todo", explica Marta Riesco sin parar de reír. Unas desafortunadas declaraciones que no han sentado nada bien entre los usuarios de Twitter.

Ser politoxicomano es una adicción que destruye familias y vidas humanas. No te descojones de esta gente y mirate el ombligo que igual te das cuenta que tu vida no es tan ideal como la vendes a ver quién te crees que eres que por no tener no tienes ni vergüenza, que asco pic.twitter.com/2BKLWcpooI — Gichin Funakoshi (@GichinFunakosh7) 23 de marzo de 2023

Y entre las respuestas, pues hay de todo. "Como se puede reír de personas enfermas?? Que clase de persona eres tú? Luego se queja de q la critiquen?", dice una usuaria, mientras que otra afirma: "está piparraca no tiene dos dedos de frente ,no puede ser más tonta ,vamos que no tiene calificativo ,dime con quién andas y te diré quién eres ,y lo peor es que se cree que es periodista". Estos son solo algunos ejemplos de las consecuencias del directo.