Amador Rivas es uno de los personajes más queridos de la serie de Telecinco "La que se avecina". ¿Qué opina el actor Pablo Chiapella del personaje que interpreta? Durante su visita al programa "Déjate Querer" confesó a Paz Padilla sus inquietudes sobre la serie que lo ha catapultado a la fama.

"La que se avecina" no es sólo el "lugar" de trabajo para Chiapella, también es el sitio donde conoció a su mujer Natalia Puente, que trabaja en el vestuario de la producción. Se enamoraron hace 15 años y, a día de hoy, siguen juntos y tienen una niña de siete años, Valentina. Sin embargo, ella no ve la serie que unió a sus padres. “No es un contenido apropiado para ella”, confiesa Chiapella en el programa de Paz Padilla, presentadora y actriz que también ha participado en "La que se avecina". El actor que da vida a Amador explica que intenta que su hija no la vea, pero "el impacto de la serie es tan grande que muchos de sus compañeros sí lo saben”. Su padre es actor y nada tiene que ver con el personaje que interpreta. “Yo, como Pablo, no comparto la actitud de Amador Rivas. Mis valores están muy alejados de eso”, añade.

La serie le ha dado muchas alegrías, pero reconoce que trabajar con la pareja es complicado. "Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio y también, lo que ocurre allí, te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir ‘vamos a dejar de hablar de trabajo”, explica.

Pablo Chiapella acudió al programa a darle una sorpresa a un niño trastorno de espectro autista leve que es un gran seguidor de la serie.