Hace ya un tiempo que Rosa Benito no lo pasó muy bien. Las redes se echaron encima suya por culpa de la hemeroteca. Y es que la gente la acusaba de cambiar sus versiones respecto al tema de Rocío Carrasco.

Y es que la tertuliana siempre se ha posicionado a favor de Rocío Carrasco, hasta que en su documental, la hija de Rocío Jurado echó pestes sobre la asistente. Carrasco sigue hablando de algunas experiencias que ha tenido con diferentes miembros del entorno de su madre. En la última entrega de 'En el nombre de Rocío', la hija de la cantante quiso sincerarse sobre algunos de los 'feos' que Rosa Benito y otros familiares tuvieron con Rocío Jurado y de lo que ella pensaba al respecto.

La hija de 'la más grande' ha reconocido en la docuserie de Mediaset que, en ciertos momentos, algunas de las personas que rodeaban a la artista no se comportaron de forma correcta. Además, reconoció que su madre fue consciente de ello y que le dolió sobre todo cuando se puso mala: "Sufrió algún desplante que otro y se sintió sola en muchas ocasiones".

Carrasco quiso centrarse en cómo empezaron a buscar su hueco en televisión varios miembros del clan: "Contemplaba con mucha tristeza que tan rápido cada uno se iba ubicando y cogiendo sitio cuando todavía ni ella sabía lo que iba a pasar". Tras visualizar las imágenes de los inicios televisivos de Rosario Mohedano y Rosa Benito, Rocío fue muy clara: "Hay una etapa en la que Rosa Benito, por ese afán de colocarse en ese mundo, no estuvo a la altura con ella".

Tras todas las contradicciones de la peluquera, y las amenazas de demanda por parte de Rocío Carrasco y Mediaset, su hija, Chayo Mohedano, tomó la iniciativa de preguntar a través de las redes sociales a sus seguidores si desean que "cuente toda la verdad sobre mi familia". "Hay muchos canales de Youtube y revistas que me están llamando para que hable. ¿Qué os parece?".

Y ahora, parece que la hija de Amador Mohedano ha salido a la palestra para decir su verdad: "Mi prima no me va a pedir perdón, su verdad no es la mía. Mi tía Rocío hubiera dado un golpe en la mesa porque para ella, su familia era lo más importante. A Rocío y a David me los como a besos. Me da mucha pena y tristeza, porque se está consintiendo que unos chavales que están empezando a vivir, tengan un machaque público tan asqueroso. No entiendo que su madre no les vea", argumentó a la revista Lecturas.