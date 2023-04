Parece que las redes han estallado contra las últimas declaraciones de Risto Mejide en cuanto a sus relaciones sentimentales. Si bien su noviazgo y matrimonio con Laura Escanes fue de lo más comentado en su día, la confirmación de que vuelve a mantener una relación con una mujer de 25 años ha revolucionado al público. Lo confirmó en el programa de televisión Focus de Cuatro, donde ha hablado sobre su experiencia saliendo con una mujer bastante más joven que él y las críticas al respecto -entre otras cosas-. “Es verdad, sí, estoy con una persona a la que estoy conociendo y es una relación que acaba de empezar”, comenzó desvelando el presentador. No se quedaron ahí sus explicaciones: “Estoy en un momento muy feliz, pero cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita: su anonimato”.

La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de marzo de 2023

El mismo programa incluyó un reportaje acerca de las parejas que sufrían la discriminación por diferencia de edad. No tardó en hacerse viral un corte muy polémico en el que Kiko Matamoros y Risto Mejide señalaban los ataques que sufrían a través de redes como edadismo: “Es una agresión. El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo”. No obstante, en seguida las redes se echaron encima para defender que el edadismo no estaba referido a esas circunstancias.

La bola no hizo más que crecer después de que Laura Escanes se pronunciara de manera indirecta a través de Twitter: “La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos”.

Tras la lluvia de críticas, Risto Mejide ha decidido salir a pronunciarse al respecto con la frase “amad más y joded menos” y ha añadido que “no tiene por qué dar explicaciones sobre de quién se enamora o deja de enamorarse”. En su Instagram ha publicado varias capturas de pantalla acerca de lo que los medios de comunicación han venido diciendo de él y, posteriormente, ha subido un vídeo citando unas cuantas frases de su último libro publicado, ‘Dieciséis Notas’. En el fragmento que ha compartido pueden escucharse frases como: “Cada cual puede amar en la tonalidad que elija”; o “por mucha distancia que haya entre ellos deberían sonar desafinado. Nadie es quién para definir los límites del amor”.