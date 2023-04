Ana Obregón comienza una nueva etapa vital. La presentadora fue madre/abuela vez a los 68 años, según adelantaba Hola. Una niña que ha nacido sana y por gestación subrogada en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde aún se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

De esta manera, la alegría vuelve a casa de la actriz e investigadora de 'Mask Singer', después de unos años muy duros en los que tuvo que afrontar tras la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless, víctima de un cáncer. También fallecieron sus dos padres, como consecuencia de su avanzada edad.

Tal es la alegría de la actriz que lo ha querido compartir en sus redes sociales con unas reveladoras palabras. "¡Nos pillaron¡ Llegó la luz a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

La madre gestante

Ana Obregón acaba de confirmar la noticia de muchos ya daban por hecho en los últimos días: la recién nacida no es su hija, si no su nieta y el embarazo se habría producido con semen de su hijo fallecido, Aless Lequio.

Por lo tanto, Ana Obregón no se ha convertido en abuela por gestación subrogada, si no en abuela de la pequeña Ana Sandra. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", explica en la entrevista de la revista '¡Hola!'.

Lequio reaparece en Galicia

Alessandro Lequio, es hoy una de las personas más buscadas en España por la revolución informativa que ha supuesto la noticia de que la niña de Ana García Obregón, no es su hija, sino su nieta, y, por lo tanto también nieta suya, nacida por gestación subrogada del hijo Aless que tuvo la pareja y falleció de cáncer en mayo de 2020.

La noticia, dada en exclusiva por HOLA, ha pillado a Lequio refugiado en Galicia, en donde, junto a su mujer María Palacios, suelen pasar sus vacaciones y este mediodía acudió a Beluso, en Bueu, para comer en el restaurante Peixoto, junto a algunos amigos.

“Cada uno lleva las cosas a su manera”, aseguró Lequio a FARO DE VIGO, del grupo Prensa Ibérica, nada más llegar al restaurante que suele visitar en sus retiros gallegos, para insistir en que él nunca ha hablado ni hablará de nada de algo relacionado con su hijo. Insiste en que no hablar no es algo que haya decidido ahora, sino que nunca lo ha hecho y seguirá sin hacerlo, aseguró Alessandro Lequio, muy cordial en todo momento, vestido de forma informal.