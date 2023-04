Tras la desafiante escapada de Iñaki Urdangarin a Mallorca con su actual pareja, el exduque de Palma ha regresado a la península y ha sido "cazado" por los periodistas en Vitoria, cuando estaba dando un paseo con su madre en Vitoria. Más allá de la escapada con Ainhoa Armentia, los periodistas le preguntaron sobre el acuerdo con la infanta Cristina.

Y es que Iñaki Urdangarin eligió el mismo destino de vacaciones que su excuñado el Rey Felipe VI. El exmarido de la infanta Cristina decidió regresar a la ciudad de la que fue Duque para disfrutar de unos días de amor y playa junto a su actual pareja Ainhoa Armentia. Fue precisamente en Mallorca donde se torció el destino del exyerno del Rey emérito en el Caso Nóos, una corrupción política en el Govern de Jaume Matas que acabó con Urgandarin, la infanta Cristina y otros muchos imputados sentados en el banquillo de los acusados, en el conocido como ‘juicio del siglo’, que se celebró en Palma. Finalmente, el Tribunal Supremo condenó al exduque de Palma a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. Urdangarin acabó ingresando en la prisión de Brieva, en Ávila, el 18 de junio de 2018. Una cárcel que fue famosa en los años noventa por acoger a un preso muy conocido en aquellos días: Luis Roldán, el fugado exdirector de la Guardia Civil. Algunas voces acusaron al exmarido de la infanta de gozar de un trato de favor, ya que estaba solo en el módulo de mujeres de la cárcel y no tenía que compartir las instalaciones con otros presidiarios. La hija de los Reyes lo visitó varias veces en la penitenciaría.

La presencia de Urdangarin en Mallorca ha causado sorpresa porque tras el mal trago vivido durante los largos días del juicio del Caso Nóos en Palma y la ruptura de su matrimonio con la infanta Cristina, no parecía que la Isla pudiera convertirse en un lugar al que volver para revivir algunos incómodos recuerdos, y menos aún acompañado de su joven novia. La pareja sí había estado con anterioridad en Baleares, concretamente en Formentera, en una de cuyas playas fueron captadas imágenes de ambos en actitud muy cariñosa, que fueron difundidas en el programa Sálvame, de Telecinco.

Doña Sofía

Además, la estancia en Mallorca de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia coincidió en el tiempo con la de la reina emérita doña Sofía, que llegó el mismo jueves a Marivent, acompañada por su hermana Irene de Grecia, para pasar la Semana Santa en Palma. La estancia en Mallorca del exduque de Palma y su novia está programada que termine el domingo, cuando tienen previsto regresar a su residencia en Vitoria. Y es que el exduque parece haber olvidado los malos tragos que pasó en la Isla.

Ya de regreso, el exduque de Palma ha sido visto en Vitoria junto a su madre de paseo. Un paseo en el que Urdangarin ha sido abordado por los periodistas, quienes le han preguntado sobre el acuerdo con la infanta. "No tengo nada que decir", aseguraba el excuñado del Rey con tono desafiante. Los periodistas, no contentos con la respuesta, volvieron a insistir: "Ya le he contestado la primera vez", exclamó, alejándose junto a su madre.