Intentando disfrutar de su amor con tranquilidad y alejados del foco mediático, los rumores sobre Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia no dejan de sucederse. Por un lado, se especula que exmarido de la Infanta Cristina y su novia -con la que llevaría un año y medio de discreta relación, a pesar de que ésta no saltó a la luz pública hasta enero de 2022- estarían deseando formalizar su relación con una boda que se celebraría cuando el exduque de Palma firme el divorcio con la hermana de Felipe VI. Un acuerdo cuyos flecos estarían detallando sus respectivos abogados y que se cerraría cuando su hija menor, Irene, cumpla la mayoría de edad en junio.

Pero no es ese el único titular que han acaparado en los últimos días Iñaki y Ainhoa, ya que se sigue insistiendo en que la pareja estaría esperando su primer hijo en común. Tal y como han contado a 'Sálvame' varios testigos presenciales que coincidieron con ellos en el supermercado hace unos días, la vitoriana tendría barriga de embarazada.

Algo que no es la primera vez que se rumorea, puesto que se ha llegado a decir que el entorno del exyerno del Rey Juan Carlos ya estaría al tanto de su próxima paternidad, con la que él estaría encantado.

Informaciones tras las que Ainhoa ha estallado bastante molesta, desmintiendo con contundencia que esté esperando un hijo con Urdangarín: "Ya lo dije el otro día, no sé por qué seguís inventando e inventando todo mentiras. Ya está bien ¿no? No sé* ya está bien. Nada más que hacéis es mentir. No tengo nada más que decir. Que tengas buen día".