Raquel Mosquera ya no es concursante de Supervivientes, el reality de Telecinco, tras su última expulsión. Terminaba así la que sería su segunda experiencia en el programa, aunque según ella misma ha asegurado, "podría llegar hasta el final". La organización, que le ofreció una gran y deliciosa merienda para recibirla en España, también quiso conocer quién quiere que gane Supervivientes. Su respuesta ha dejado a todos sorprendidos, sobre todo por lo inesperada.

Segunda vez

Entre los concursantes de este año se encuentra Raquel Mosquera. La peluquera participaba por segunda vez en el reality, pero su aventura ha durado mucho menos de lo que esperaba. Eso sí, ha sido recibida con una sabrosa merienda en la que ha contestado a algunas preguntas como con quién compartiría la merienda. "Diego me parece muy buena persona y muy buen superviviente, al igual que Artur y Jaime" , confirmó la peluquera. Y también señaló con quien no compartiría la comida, "con Alma no, tampoco con Jonan y tampoco con la última que entró que no la voy ni a nombrar porque ni se lo merece".

Pero la respuesta más esperada es quién quiere Raquel Mosquera que gane Supervivientes. "Pues Raquel", aseguraba la peluquera, que no ha querido mojarse sobre cómo se desarrollará el concurso a partir de ahora.