Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Duro enfrentamiento

La madre de Yulen Pereira y la pareja de Ginés Corregüela han protagonizado un enfrentamiento inaceptable en Cabeza de León y, por ello, se han enfrentado a las graves consecuencias.

Todo comenzaba porque ambas tenían un punto de vista contrario a la hora de cocinar, concretamente por la manera de preparar los cocos. Estallaba la discusión entre ellas y Arelys le pedía calma en repetidas ocasiones: “Bájame la voz”.

“Como lo voy a cocinar yo, te acuestas a dormir”, la decía la canaria. “Me acuesto a dormir si me da la gana”, le contestaba Arelys. Fue en ese momento cuando la discusión alcanzó su momento más tenso. La madre de Yulen apartaba la cara a Yaiza, que se había colocado a escasos centímetros de ella: “¡No me toques, porque yo no te he tocado, no me vuelvas a tocar la cara!", explotaba Yaiza.

Las consecuencias

Después de ver su enfrentamiento, Jorge Javier les ha comunicado en su conexión en directo con la Palapa las consecuencias de sus actos: “La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente a las dos esta semana”.

“Entendemos que dadas vuestras difíciles circunstancias, es complicado mantener la calma en una discusión, pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas: invadir el espacio personal o el contacto físico", finalizaba el presentador.