La emisión de Fiesta, el programa de Telecinco que se emite por la tardes se vio interrumpida en su última emisión por la presentadora, Emma García, que frenó en seco el programa, visiblemente enfadada.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos y los días festivos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, pero desde hace unas semanas había desaparecido uno de los más polémicos. Marta Riesco saltó a la fama el año pasado tras conocerse su noviazgo con Antonio David Flores. De hecho, hay quien señala que ella fue el motivo de la ruptura del exguardia civil con la que era su mujer, Olga Moreno.

Ahora, Marta Riesco parece haber encontrado una válvula de escape para todo esto. "Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas...", ha escrito en un "stories" de Instagram, que ha acompañado de una fotografía en la que se ve la pantalla de un ordenador y un documento de Word en el que se puede leer lo que parece una autobiografía que lleva por título "Sin miedo", por Marta Riesco. Marta Riesco acabó despedida del programa.

Batalla

Pero es que la presentadora tiene que lidiar una dura batalla siempre con sus colaboradores, como en la última emisión, en la que la presentadora tuvo que frenar en seco el programa al no poder controlarlos. "He pasado por delante vuestra y no os habéis dado por aludidos", señaló la presentadora, con la intención de darles a entender que había intentado pararles sin éxito. "Perdón", fue el comentario de uno de sus colaboradores, a lo que Emma García respondió, "¿perdón? eso lo pides en casa".

La presentadora dio paso a publicidad asegurando que a la vuelta, "seguro que están más calladitos".