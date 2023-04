El Grand Prix fue un programa de televisión español creado por la productora Europroducciones y dirigido por Francesco Boserman, emitido por La 1 de TVE y FORTA. Es uno de los concursos más veteranos de la televisión de España, con 14 temporadas.

La mecánica del concurso sufriría variaciones. El equipo seguía estando formado por 30 habitantes del pueblo participante, eran liderados por su alcalde/alcaldesa y representados por un padrino/madrina famoso. Pero, a partir de ese año, por cada programa participaban 2 pueblos, representados por los colores azul y amarillo.

De cada programa, salía victorioso el pueblo que consiguiera más puntos y los dos se clasificaban en una tabla clasificatoria dependiendo de los puntos conseguidos. Finalmente, para la final de la edición, los dos pueblos con más puntos conseguidos se enfrentaban y el que obtuviera más puntos se convertía en el campeón absoluto de la temporada ganando un premio en metálico de 6.000.000 ptas., cifra que, a partir de 2002, se convirtió en 40.000 € y 30.000 € en su etapa en FORTA. En algunas temporadas, el premio en metálico iba acompañado de un trofeo que variaba de forma como un estandarte, una estatuilla o un trofeo.

No volverá a emitirse

Hace algo más de 15 días que saltaba el bombazo. TVE está negociando con Europroducciones el regreso de ‘El grand Prix del Verano’. De este modo, la cadena pública estaría interesada en la vuelta del mítico formato presentado por Ramón García después de que hace un año el presentador e Ibai Llanos hablaran de recuperarlo en Twitch.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de esta posible vuelta de ‘El grand Prix’. Tampoco se había pronunciado Ramón García hasta ahora. El presentador ha visitado ‘Herrera en COPE‘ y ha repasado su larga trayectoria profesional y como no podía ser de otra forma ha hablado del mítico concurso de TVE.

Durante su paso por ‘Herrera en COPE’, Ramón García ha dado una de las razones por las que es muy difícil que ‘El grand Prix’ regrese. Y es que su emblema que era la vaquilla ya no puede estar presente. "Ahora no podría haber vaquilla. La nueva ley de protección animal prohíbe que haya una vaquilla. Sería un programa de juegos muy divertido, pero ‘El grand Prix’ es el programa de la vaquilla no de los troncos locos", asegura el presentador.

Pero más allá del tema de la vaquilla, Ramón García ha tratado de rebajar las ganas de los espectadores por la vuelta del programa. "Si algún día vuelve ‘El grand Prix’ las personas que lo tengan que decir lo dirán. Todavía nadie ha dicho que eso vaya a volver, ni el productor, ni el presentador ni la cadena", remarca el presentador.

"¿Pero por qué no se hace?", le preguntan. "Porque no es tan fácil. Puede haber ideas, ha habido acercamientos en los últimos años pero hasta que no se produzca la combinación que se tiene que dar es mejor no decir nada y no ilusionar a muchos chavales y chavalas que han crecido con el programa", prosigue diciendo Ramón García.

Por último, Ramón García ha sido contundente ante la vuelta (o no) de ‘El grand Prix’. "¿Traicionaremos esa memoria histórica que todos tenemos? Porque el que va a salir ahí va a ser un tipo con 61 años con canas", sentencia el presentador vasco.