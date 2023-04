Después de demostrar su talento a lo largo y ancho del planeta, las mejores estrellas del mundo, aquellas que dejaron una huella imborrable en los distintos ‘Got Talent’ del mundo, aterrizarán dentro de muy poco en Telecinco para participar en la primera edición ‘All Stars’ que se celebra en España.

Un evento que reunirá a grandes artistas internacionales y que contará con un jurado de excepción, formado por Risto Mejide, Paula Echevarría, Edurne y un juez invitado, que irá cambiando en cada una de las galas del programa.

Poco tiempo antes del estreno de ‘Got Talent: All Stars’, los tres rostros habituales del talent show se han reunido con Santi Millán para hablar de cómo afrontan la llegada de este show y han hecho alguna que otra petición.

La petición de Risto Mejide

Risto Mejide, Paula Echevarría y Edurne han tenido una cita con el presentador del programa.

Allí, el presentador de ‘Todo es mentira’ ha hecho una revelación: “Cuando acepté ser jurado de ‘Got Talent: All Stars’, puse una sola condición y es que estuviera lo mejor de lo mejor de todo el mundo. A la vista de que no me han hecho caso con el jurado, he pedido que lo hagan con los finalistas”, declaraba, ante la atenta mirada de sus compañeros.

El miembro del jurado más controvertido de la televisión quiere que esté el comediante Sam Wills, más conocido como Tape Face. Pero no es el único que ha hecho su petición. Edurne ha pedido que esté el ganador del ‘All Stars’ americano y Paula Echevarría quiere que no falte a la cita Celia Muñoz, la ventrílocua ‘made in Spain’.

Santi Millán, que era el único que sabía a ciencia cierta quiénes serán los participantes del espacio, ha confirmado que los deseos del jurado se harán realidad y que todos esos concursantes estarán, por lo que está claro que vamos a vivir una edición de infarto, llena de talento del bueno.

Además, por si fuera poco con ese plantel de artistas, Edurne, Paula y Risto estarán acompañados en el jurado por un cuarto compañero que irá cambiando todas las semanas. El primero de ellos será Fernando Tejero, que participará en la gala inaugural.

Después de él, irán pasando, uno a uno, artistas de la talla del mago Jorge Blass, el actor y humorista Leo Harlem, el actor Carlos Areces, el cantante Dani Fernández, el actor Luis Zahera y el youtuber TheGrefg, que estará en la Gran Final.