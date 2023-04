Alba Carrillo no volverá a ser colaboradora de 'Ya es mediodía' ni otro programa de Telecinco. La modelo y finalista de 'GH VIP' ha sido despedida del programa presentado por Joaquín Prat, incorporándose además en la lista de personajes famosos vetados en la programación de la nueva etapa de Mediaset sin Paolo Vasile, según informó La Razón y verificó YOTELE.

Fuentes de Unicorn Content consultadas por YOTELE señalan que el contrato de Alba Carrillo con el espacio finalizó el pasado 31 de marzo, no siendo renovado, por lo que ha provocado su salida del equipo de colaboradores habituales. Aunque la modelo había permanecido en silencio durante los últimos días, anoche reapareció en Instagram con una publicación en la que confirma el fin de su relación con el grupo audiovisual.

En el texto, acompañado de un vídeo en el que prepara unos roll-ups de helado con la ayuda de su hijo, Alba aprovecha para dar las gracias por los mensajes de ánimo que le están llegando tras conocerse la noticia: "Lo primero, agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo".

"La tele es mi medio natural y allí soy feliz", admite la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP 7', consciente de que ahora "se cierra un ciclo". No obstante, a pesar de este varapalo, se muestra optimista de cara al futuro: "Comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos, ¡espero que me acompañéis!". "Gracias por quererme, es mutuo", finaliza.

Ahora, Ya es Mediodía ya ha encontrado sustituta para Carrillo. Se trata de Irene Junquera, periodista que ha estado en El Chiringuito, Zappeando e incluso participó en una edición e Gran Hermano, donde tuvo una polémica salida. Hace un tiempo quiso hablar sobre su paso por la casa de Gran Hermano VIP. Y es que las críticas por su actitud dentro del concurso le han llevado a analizar lo que pasó: "No concursé. Iba muy virgen en este mundo de los realities y llegué allí y fui yo misma. No se trata de eso, ahora si entrara lo haría de otra manera pero bueno, es lo que me nació. No se me ha llegado a conocer".