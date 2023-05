Nuevo ataque a Anabel Pantoja. Tal y como ella misma ha denunciado a través de sus redes sociales, la "sobrinísima" ha recibido insultos a través de las redes sociales por su físico.

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década.

En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes".

El mensaje compartido por Anabel Pantoja ha sido el siguiente. "Primero que nada tienes que tener un buen cuerpo para lucirlo", le escribió una seguidora a través de Instagram.

Lejos de quedarse quieta, Anabel Pantoja decidió contestar a la crítica. "Me encantaría tener el cuerpo que usted desea, pero me conformo con el que mi madre me parió. Y tampoco me veo tan mal, solo es estar bien, disfrutar y que nadie te amargue porque solo se vive una vez. Y un consejo, no hay que tener un cuerpo perfecto para ponerte el bikini que te gusta así que no te limites", contestó Anabel Pantoja.

No es la primera vez que sufre este tipo de ataques. Especialmente por su físico. Aunque se ha sometido a diversas operaciones de estética y ha reconocido estar intentando cuidar la línea en más de una ocasión, Anabel Pantoja se muestra habitualmente en sus redes sociales muy satisfecha y orgullosa con su figura, como no podía ser de otra manera.

Sobre este asunto, hace unas semanas se llegó a especular que Anabel Pantoja y Yulen Pereira rompieron, entre otros motivos, porque a él le molestaba que ella se saltase la dieta.