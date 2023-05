La mala suerte parece haberse cebado con 'El Hormiguero'. Si el jueves era Tamara Falcó la que sufría un esguince tras sufrir una fatal caída al tropezarse justo antes del inicio del programa, ahora es Pablo Motos el que ha sufrido un percance por el que ha acabado en un hospital en el que ha sido intervenido de urgencia.

Así lo ha anunciado el presentador en su cuenta de Instagram tras pasar por quirófano: "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia" ha revelado. "Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto", ha añadido, acompañando su publicación con una imagen posando en ropa interior en la habitación del centro médico, con el brazo en cabestrillo, el gotero todavía puesto y una sábana sobre los hombros a modo de capa.

"Ahora me llama Supermanco" ha añadido, demostrando que tanto él como su pareja desde hace más de 25 años, Laura Llopis, se han tomado su desafortunada lesión, que al parecer se produjo entrenando en el gimnasio, con mucho sentido del humor.

Una rotura de tríceps de la que él mismo contará todos los detalles este lunes en 'El Hormiguero', puesto que como ha asegurado, no faltará a su cita diaria con el programa a pesar de la operación de urgencia y de lo dolorosas que suelen ser este tipo de lesiones.

Pablo Motos desvela "el mayor timo de la historia" en "El Hormiguero"

"El mayor timo de la historia". Así han definido algunos telespectadores la revelación hecha por Pablo Motos en "El hormiguero", al desvelar una típica estafa de las atracciones de feria.

"El hormiguero" es uno de los programas más visto de España. Sin ir más lejos, su último programa, que tuvo como invitado al famoso actor William Levy, cosechó un 15,7% de cuota de pantalla, lo que en número de telespectadores supuso 2,34 millones. Fue el segundo programa más visto del día, solo ligeramente por detrás de los informativos de Antena 3.

Estas cifras no son algo nuevo. Y es que el éxito de "El hormiguero" es totalmente indiscutible. El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Ha sido precisamente Luis Piedrahita quien hizo la revelación en un programa en el que estuvo invitado el actor Hugo Silva. Se trata de un timo común en las atracciones de feria, que consiste en lanzar un péndulo para tratar de derribar un bolo. Tal y como explicó Piedrahita, resulta imposible hacerlo. ¿El motivo? Que el péndulo y el bolo están en el mismo eje. Por eso, la argucia está en que el feriante, cuando quiere demostrar que es posible, mueve ligeramente el bolo. Luego, cuando va a tirar la "víctima", lo vuelve a dejar en el mismo eje. La revelación causó gran sorpresa tanto a los telespectadores como en las redes sociales. En TikTok, el clip con la revelación ha obtenido gran éxito.