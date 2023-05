Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Concretamente, la última emisión será el día 16. Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas. El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas. Sin embargo, su éxito no ha sido suficiente y la nueva dirección de la cadena ha decidido fulminar el programa. Así que habrá que esperar cuáles son los planes que Telecinco tiene para su presentador, Jorge Javier Vázquez, que hace unos días aseguraba que tiene contrato para dos años más con la cadena. Está por ver cómo ha sentado esta decisión, no solo a Jorge Javier, si no al resto de colaboradores del programa y a la propia productora, La Fábrica de la Tele, que hace unos días auguraba un largo recorrido para su programa estrella. Así que ya saben, el último Sálvame, el 16 de junio.

‘Sálvame’ se acaba y, tras actualizar el currículum de los colaboradores del programa, toca colgar el cartel de ‘se traspasa’ en la entrada del plató. Jorge Javier Vázquez era el encargado de hacerlo junto a todos los colaboradores y recibía a un experto inmobiliario para que lo tase.

“Bueno 14 años, ya está bien, ha llegado el momento”, anunciaba el presentador del programa, poniendo el cartel no sin algún problema y con la ayuda de Belén Esteban.

Jorge Javier recibía también a Gabriel, experto inmobiliario, para que tase el plató: “Te voy a enseñar el plató, es un interior y hace doce años que no reformamos, que se dice pronto”.

Eso sí, explicaba que el plató ha aguantado “carros y carretas” y Adela González añadía que tiene “mucha luz”, aunque su compañero replicaba: “Cuidado, a mí me saca un cuello que no tengo”.

Jorge Javier: Nos cancelan. Sálvame acaba y nosotros estamos preparando nuestra marcha después de 14años en este plató. Antes de irnos vamos a dejarlo limpio de malas energías, no queremos que los próximos inquilinos tengan EXCUSA



SON LOS MEJORES#yoveosalvame #SalvameNoSeToca pic.twitter.com/ZFT5BMEINI — piarsan 🤍 (@piarsan_) 10 de mayo de 2023

Pero ahí no acaba la cosa. El programa ha dado un paso más allá. ‘Sálvame’ comenzaba la tarde con todos sus colaboradores en el plató y con una pregunta de Jorge Javier Vázquez . Y es que el plató ha sido testigo de múltiples accidentes, caídas, resbalones, incidentes sin explicación... hay quien dice que podría estar “gafado” así que el programa, antes de traspasar el plató, se propone solucionar el problema y, para ello, han acudido a dos santeras.

Multitud de medios de comunicación se han hecho eco de los accidentes ocurridos: fracturas, ingresos, brechas… Belén Esteban sufrió una importante lesión, Lydia Lozano resbaló con agua y tuvo que ser trasladada al hospital, Pipi Estrada se cayó por las escaleras, Chelo García Cortés resbaló en la pasarela…

Se trata de una serie de catastróficas desdichas que han desatado la rumorología y que ‘Sálvame’ quiere parar: “Estamos preparando nuestra marcha, pero antes de irnos vamos a quitar el gafe a este plató. Vamos a dejarlo limpio de malas energía. No queremos que los próximos inquilinos tengan excusa", anunciaba Jorge Javier Vázquez y daba paso a Montse y Nerea, madre e hija, que se definían así: “Clarividentes y médiums”.