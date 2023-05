A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño". "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño". "Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma" añade, insinuando que la marquesa habría propuesto que 'se inspirasen' demasiado en diseños de otras firmas nupciales; algo a lo que las creadoras de 'Sophie et Voilà' se habrían negado de pleno. Tamara Falcó se queda sin vestido: la firma que se lo estaba haciendo se cansa de ella dos meses antes Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Saioa Goitia, de Sophie et Voilà, sobre la polémica que conocíamos durante el día de ayer sobre el traje de novia de Tamara Falcó y lo cierto es que se ha mostrado de lo más tranquila ante todas las informaciones que están saliendo a la luz. Por un lado parece que la Marquesa de Griñón no estaba trabajando a gusto con ellas y quiso decir 'hasta aquí', pero sin embargo sostiene que se enteró por el comunicado de que se había quedado sin vestido. Informaciones que han salido en estas últimas 24 horas y que lo único que dejan a entrever es que ha habido un desacuerdo por ambas partes que han provocado su ruptura laboral. Saioa nos ha confesado que las cosas "están bien" y que tanto ella como su compañera, Sofía Arribas "les deseamos lo mejor a Íñigo y a Tamara". Para la diseñadora este 'bache' con Tamara no tiene ninguna importancia ya que "estamos trabajando normal hoy" y ha querido omitir cualquier comentario más sobre lo que ha ocurrido con la Marquesa: "remitiros al comunicado". Lo que sí que ha querido dejar claro Saioa es que "esto no es nada personal" y ante las informaciones que apuntan a que ella habría modificado el traje de Tamara, provocando en ésta un enfado bestial, ha contestado que "ya es suficiente y no voy a decir nada más" porque ambas "nos queremos mantener al margen de todo lo que se está diciendo". Ante la insistencia de la prensa, Saioa ha recalcado que "reitero cada palabra del comunicado y punto" y que desea que Tamara encuentre una firma que la vista de novia para su próxima boda: "cuanto antes, pues mucho mejor para todos". De esta manera, parece que las dos diseñadores de la marca 'Sophie et Voilà' han pasado página a su historia laboral con la Marquesa y siguen adelante obviando todo lo que ésta deja entrever.