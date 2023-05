Mientras Telecinco emitía la Sálvame Fashion Week, uno de los programa especiales producidos por la Fábrica de la Tele junto a Sálvame, la productora de Ana Rosa Quintana celebraba una fiesta con sus trabajadores donde se habló sobre los datos de audiencia y los proyectos de futuro. Y muchos fueron los que acudieron a la llamada de la presentadora, aunque hubo una sonada ausencia que a muchos les dio que pensar: "Me da envidia".

Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Productora

Pero no solo tuvo su programa, Ana Rosa Quintana tiene productora propia donde realiza no solo su espacio, El programa de Ana Rosa, sino otros espacios como Ya es mediodía o Fiesta. Una gran empresa que este viernes reunió a sus trabajadores. Entre los presentes muchas caras conocidas, aunque algunos echaron de menos a Isa P. La hija de Isabel Pantoja tuvo que ausentarse porque, como aseguró "este fin de semana me he tenido que quedar con mi hijo porque hice unos cambios para poder ir a los debates de ‘Supervivientes’ y esto ha hecho que tuviera que mover muchas cosas, me da mucha pena".

De este modo, eligió Supervivientes, donde está su futuro marido Asraf, que la fiesta de Ana Rosa. "Si hubiera sido la semana que viene, sí habría podido ir", aseguró.