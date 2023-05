Supervivientes siempre genera debate, para bien o para mal. El interés que suscita uno de los grandes reallities de Telecinco es tal que produce diferentes corrientes de opinión. Y más en una edición como la de Supervivientes 2023, plena de polémica y movimientos, incluida una expulsión.

Tras varios días apartado de sus compañeros y bajo supervisión médica por molestias intestinales, Manuel Cortés recibía este domingo la peor de las noticias. Debía abandonar 'Supervivientes' para regresar a España y comenzar un tratamiento para recuperarse de la obstrucción intestinal que le ha dejado sin fuerzas y ha acabado con su sueño de ganar el reality.

Este martes el hijo de Raquel Bollo ha regresado a España y las cámaras de Europa Press han sido testigos en exclusiva de su desolación al pisar el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas. Delgadísimo, muy serio y sin poder disimular su tristeza, el artista ha necesitado la atención de uno de los miembros del equipo de 'Supervivientes', que ha hablado durante largo rato con él dándole consejos para afrontar su dura vuelta a la realidad antes de salir de la terminal.

Actualmente se encuentra hospitalizado aún recuperándose de sus problemas intestinales. El hijo de Raquel Bollo ha conectado en directo con 'Tierra de Nadie' para contarnos cómo se encuentra.

Carlos Sobera le saludaba y le pedía una sonrisa. El superviviente intentaba mostrar su mejor cara a cámara y decía encontrarse "mejor": "Estoy bien. La verdad que me emociona mucho ver los vídeos, veros hablar y todo. Me he propuesto no llorar más, como tú dices, con alegría. Me ha tocado, no sé si a la gente le gustará o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir", comenzaba. "Mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente que entenderéis muchas cosas. Espero disfrutar de todo lo que están disfrutando los compañeros ahí y ver la primera gala que estoy viendo así... Es muy diferente", seguía. "Ahora mismo se me queda un sabor agridulce viéndolo desde aquí".

El presentador le reconocía entonces todo lo que ha aportado al concurso: "Nadie va a ponerte en duda porque has hecho una participación absolutamente maravillosa, no se te puede poner ni un solo pero". El hijo de Raquel Bollo le agradecía sus palabras: “Lo que sí que te digo es que lo que diga la gente no me importa, siempre he tenido la misma ilusión de estar en este concurso, de seguir día a día y demostrar”.