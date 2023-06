Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' este viernes en la Basílica de San Miguel, en Madrid, rodeados de todos sus seres queridos y muchos rostros conocidos de televisión. Un enlace que fue de lo más comentado y, como era de esperar, retransmitido en directo desde 'Sálvame Diario'.

Después de disfrutar hasta altas horas de la madrugada, Kiko y Marta han abandonado el Hotel Ritz donde tuvo lugar el convite y la posterior fiesta, con el rostro lleno de felicidad. Ambos nos han confesado que todo fue "bien, muy bien" y que sus caras reflejan lo bien que lo pasaron anoche, culpando a la "resaca" por la expresión.

En la boda ha habido sonadas ausencias como la de Jorge Javier Vázquez, Terelu o Pipi estrada, todos compañeros del colaborador de Sálvame en el programa de Telecinco. Pipi Estrada es uno de ellos y desvela en ‘Fiesta’ el mensaje que le envió Kiko al respecto.

Cuenta Pipi Estrada que Matamoros se puso en contacto con él para explicarle la razón por la cual ha decidido no invitarle a su boda con Marta: “Es algo que acepto, pero no comparto”, apunta Pipi. Estas son las palabras de Kiko a Pipi:

“Sabes perfectamente que no podía invitarte por las circunstancias de la concurrencia de Alejandra y Terelu. Alejandra es íntima de Marta. Sin ningún rencor por mi parte, un abrazo”, fue lo que le escribió Kiko a Pipi.

Paloma García Pelayo y Marta López consideran que la decisión de Kiko tiene lógica porque, si tiene buena relación con Terelu, en entendible que no quiera contar con Pipi. Por su parte, Alejandra Rubio quiere dejar claro que ella no le pidió nada a Kiko, sino que ha sido decisión propia del novio.

Sonada ausencia

¿Dónde está Jorge Javier Vázquez? El presentador de "Sálvame", el "Deluxe" o "Supervivientes" está de baja médica. Así lo aseguró hace unos días "La fábrica de la tele", la productora para la que lleva años trabajando. Si bien, la empresa, que no pasa por su mejor momento tras conocerse la cancelación de michos de sus programas, no ha entrado en más de talle, lo que ha abierto un mundo de especulaciones. Pero Jorge Javier Vázquez se encuentra de baja médica desde el pasado 18 de mayo, cuando se ausentó de la gala de 'Supervivientes', que terminó presentado Carlos Sobera.

El presentador se ha pronunciado esta tarde sobre su estado de salud en su Instagram, explicando que no se encuentra bien, y sin fijar fecha a su regreso a Telecinco, dejando en el aire su presencia en el final de 'Sálvame'. Esto es lo que ha dicho:

Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".