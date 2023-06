Una semana después de llegar a España con su nieta Ana Sandra, Ana Obregón ha protagonizado su esperadísima y multitudinaria reaparición en la presentación del libro que comenzó a escribir su hijo Aless Lequio y culminó ella, 'El chico de las musarañas', en el madrileño Hotel Palace.

Minutos después de las 12:00 horas la presentadora hacía su aparición con su mejor sonrisa y un espectacular vestido palabra de honor celeste con falda con estampado de flores multicolor del diseñador Rubén Hernández. Impactada por la gran cantidad de medios de comunicación presentes en el acto -"nunca había visto algo así en 40 años" ha asegurado- Ana no ha podido evitar emocionarse mientras posaba para la prensa, sin ni siquiera comenzar su emotivo y sincero relato sobre su libro.

Una presentación que ha comenzado con unas palabras de la editora de Harper Collins -agradeciéndole su entrega y su generosidad- y un vídeo con imágenes de Aless con las que la bióloga se ha roto en lágrimas. "Mi hijo siempre decía 'todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad' y eso es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue. Intentar hacer con amor todo lo que a él le hubiese gustado y no pudo realizar" ha comenzado muy emocionada.

"Uno de sus deseos era publicar un libro que estaba escribiendo. Era agosto de 2018, y estábamos en Nueva Jersey con un tratamiento muy agresivo de quimio y radio conjunto, con todo lo que eso conlleva y las consecuencias de náuseas, fiebre, estar en la cama... Y yo le oía teclear por las noches. Y a las 6 de la mañana fui a hablar con él y me dijo que estaba escribiendo un libro y que quería donar todo a la investigación del cáncer porque es lo único que salva vidas. Le dije que me dejase leer algo y no me dejó; me dijo, 'cuando lo termine'. 'Solamente te digo se llama 'El chico de las musarañas' porque eso me decías desde pequeño'. Él se evadía, se perdía como lo hacía yo y le decía siempre 'ya estás pensando en las musarañas' como mi madre y mi abuela me decían a mí" ha recordado nostálgica, lamentándose de que "mi mi hijo no pudo finalizar ese libro por culpa del maldito cáncer".

"Dos años después de su partida" Ana ha revelado que se encontró con "fuerzas suficientes" para poder leer lo que su hijo había escrito antes de fallecer: "Lo leí muy emocionada porque vi el talento que tenía para escribir, y qué mierda que el cáncer le arrebatara ese futuro tan brillante porque era uno de sus sueños, ser escritor".

Fue entonces cuando la actriz se puso en contacto con la editorial y se le ocurrió completar el libro contando cómo vivió ella el proceso de la enfermedad de su hijo. "He estado 9 meses justo encerrada en esta obra, que está escrita por una madre con el corazón mutilado y está escrita con tinta roja de sangre porque quería que se publicara el texto de mi hijo" ha confesado.

Una obra que define como "un canto a la vida y un canto a la muerte". "Es un homenaje a mi hijo, pero también a todos los valientes que luchan por vivir sea con el cáncer, sea con otras enfermedades. Inspira a darnos cuenta de que la vida no está garantizada para nadie. Inspira porque es una lección de vida" ha explicado, reconociendo que a raíz de la enfermedad de Aless conoció "dos mundos" que la han marcado profundamente: "El de las plantas de oncología o las plantas donde están los enfermos terminales, con esas quimios que son veneno curativo en el cuerpo, pero luchando por vivir con una sonrisa. Y el mundo de las quejas, que criticamos, juzgamos y no utilizamos algo tan bonito como el amor. Y puede inspirar cuando leas el libro que tienes que dedicar amor a las personas que quieres porque es lo único que te llevas".

"El libro está siendo un éxito brutal y estoy emocionada sobre todo por mi hijo, porque allá donde esté estará feliz y ojalá estuviera ahí sentado Aless, pero así son las cosas" ha añadido, confesando que "el final es que por muy grande que sea la tragedia, porque no hay mayor tragedia que perder un hijo, puede haber un rayito de luz que es lo que me ha mantenido viva y me ha perdonado la vida estos 3 años. Seguir su legado y cumplir sus deseos".

Ana ha revelado que con esto da por "cerrado el capítulo de las últimas voluntades de Aless": "Sobre todo su deseo era tener una hija. El segundo, que se publicase su libro, y el tercero hacer una fundación con su nombre para investigar el cáncer, la Fundación Aless Lequio que estamos financiando proyectos importantísimos a nivel europeo del sacroma de Ewing".

Y, por si quedase alguna duda, ha dejado claro que no piensa en darle un hermanito a Ana Sandra como se especuló hace varias semanas. "Anita es un milagro, es lo que más deseaba mi hijo, nos lo pidió a Alessandro y a mí. Era su deseo de siempre, pero justo dos semanas antes fue lo que nos pidió. Pero ya con esto... No va a haber más bebés". Anita va a recibir todo el amor, el mío por lo menos, el de sus tíos que tiene 12, el de sus primos... va a tener una familia inmensa y cuando yo no esté va a estar más protegida que la hija de Robert de Niro" ha zanjado. Cuando la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Adriana Dorronsolo, le ha preguntado en directo si Alessandro Lequio había leído 'El chico de las musarañas', la actriz se ha dirigido directamente a su exmarido, que se encontraba en el plató: "Llevo un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa y no sé si te he hecho algo. Decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tú familia y porque está deseando conocer a su abuelo".