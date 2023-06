El reality de supervivencia de Telecinco, Supervivientes, afronta su recta final. Un momento donde las emociones se encuentran a flor de piel y es por eso que una de sus concursantes ha aprovechado para sincerarse, abriéndose en canal ante las cámaras: "Ella no es ejemplo de nada".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Redes sociales

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa. Y en la presente edición no iban a ser menos, sobre todo ahora que encaran la recta final del concurso.

En una de las últimas emisiones del programa se celebró el puente de las emociones, una prueba en la que participó Alma Bollo quien se sinceró sobre varios aspectos de su pasado, como el haberse quedado embarazada con 19 años. "Con 19 años me quedo embarazada y mi madre no quiere eso para mí. Ella me dice que ella no es ejemplo de nada, que no siga sus pasos. Yo me encuentro en esa soledad donde nadie me comprende, donde nadie entiende que no puedo tomar esa decisión de dar marcha atrás porque está por encima de mis sentimientos", aseguró la superviviente, quien también dio cuenta de lo que supuso haber sido criada sin una figura paterna a su lado.