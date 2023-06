Marta Riesco está mal. No teme decir que está pasando por un mal momento en su vida tras la ruptura con Antonio David Flores y recapacitar sobre todos los errores que cometió "por amor", tal como ella defiende. La periodista hace partícipes a sus seguidores del proceso de reconstrucción que está viviendo y empieza a contar detalles desconocidos hasta el momento de su relación.

Recibió una importante propuesta editorial para publicar un libro, pero Antonio David se lo impidió. "Les pasé una serie de capítulos de mi libro 'Sin miedo' y me hicieron una propuesta bastante grande por esa historia en la que yo iba a contar todo lo que me había ocurrido desde que yo me convertí en persona pública", detalla. En este libro también aparecía su pareja y la editorial le pidió que Antonio David firmase un consentimiento para que después no pudiese interponer medidas legales contra la editorial o la propia Marta. Él se negó a firmar. "Mi pareja me dice que no va a firmar y me quedé sin editorial porque él dijo que no porque ese libro no le dejaba en buen lugar en muchas ocasiones", explica.

De esta forma, Marta Riesco se vio sin trabajo, sin editorial y, más tarde, sin pareja.

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena. La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.