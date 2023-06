Los tratamientos estéticos no son exclusivos de las mujeres, sino que cada vez hay más hombres que también optan por distintos tratamientos. Y, por supuesto, muchos famosos, como es el caso de Joaquín Prat. El copresentador de El Programa de Ana Rosa confesó en directo cuál había sido su última operación estética: "Hace tiempo ya".

Joaquín Prat es hijo del mítico presentador Joaquín Prat, conocido entre otros, por su participación en El Precio Justo, durante su etapa en Televisión Española, además de haber hecho un sinfín de programas de televisión. Y de hecho, su trayectoria profesional ha sido similar.

Joaquín Prat hijo comenzó en la cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, aunque no se da a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, donde comienza en las cadenas Localia, del mismo grupo mediático que la cadena Ser. Después acabaría en Cuatro, donde presentaba junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído".

Pero su gran lanzamiento fue junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, en el que ingresó tras la marcha de Óscar Martínez. Además de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también ha presentado en galas navideñas de Telecinco y presentó el reality "Campamento de verano".

Cuatro al día

Joaquín Prat regresó a Cuatro para presentar Cuatro al día, aunque finalmente acabó volviendo a Telecinco para presentar primero ¡Viva la fiesta! y en la actualidad "Ya es mediodía".

Pero esta vez, el presentador habló de su propia experiencia personal, en relación con las operaciones de estética. Y es que el presentador admitió que se había puesto pelo. "Yo me he puesto pelo, es una operación que lo hace un montón de gente", le aseguró a su compañera de El Programa de Ana Rosa, asegurando que no le importaría hacerse nuevos retoques en las ojeras.