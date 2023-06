Los presentadores de El Programa de Ana Rosa también dan cuenta algunas veces de temas personales al hilo de algunos de los videos que muestran, como durante el último programa en el que estaban comentando un vídeo sobre una colonia de gatos en un piso. El copresentador del espacio, Joaquín Prat, aprovechó para desvelar uno de sus mayores secretos: "Soy del 50%".

Joaquín Prat es hijo del mítico presentador Joaquín Prat, conocido entre otros, por su participación en El Precio Justo, durante su etapa en Televisión Española, además de haber hecho un sinfín de programas de televisión. Y de hecho, su trayectoria profesional ha sido similar.

Joaquín Prat hijo comenzó en la cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, aunque no se da a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, donde comienza en las cadenas Localia, del mismo grupo mediático que la cadena Ser. Después acabaría en Cuatro, donde presentaba junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído".

Pero su gran lanzamiento fue junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, en el que ingresó tras la marcha de Óscar Martínez. Además de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también ha presentado en galas navideñas de Telecinco y presentó el reality "Campamento de verano".

Cuatro

Joaquín Prat regresó a Cuatro para presentar Cuatro al día, aunque finalmente acabó volviendo a Telecinco para presentar primero ¡Viva la fiesta! y en la actualidad "Ya es mediodía". En esta ocasión, el presentador estaba en El Programa de Ana Rosa comentando un vídeo sobre una colonia de gatitos tras el que su compañera, Patricia Pardo, aseguraba que "respeto a todos los animales, pero no soporto a los gatos, me ponen los pelos de punta. Las imágenes que vienen ahora me desquician".

Sin embargo, su compañero aseguró que "yo soy del 50% de este programa que adora a los gatos".