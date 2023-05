Durante el desarrollo de El Programa de Ana Rosa, el espacio que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, los presentadores también cuentan cosas personales, además de comentar las noticias. Y eso es lo que hizo Joaquín Prat este miércoles, quien dio cuenta de la equivocación que tuvo cuando tenía que acudir a una revisión médica: "Me dicen que me quite los pantalones y los calzoncillos".

Joaquín Prat es hijo del mítico presentador Joaquín Prat, conocido entre otros, por su participación en El Precio Justo, durante su etapa en Televisión Española, además de haber hecho un sinfín de programas de televisión. Y de hecho, su trayectoria profesional ha sido similar. Joaquín Prat hijo comenzó en la cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, aunque no se da a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, donde comienza en las cadenas Localia, del mismo grupo mediático que la cadena Ser. Después acabaría en Cuatro, donde presentaba junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído". Pero su gran lanzamiento fue junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, en el que ingresó tras la marcha de Óscar Martínez. Además de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también ha presentado en galas navideñas de Telecinco y presentó el reality "Campamento de verano". Joaquín Prat regresó a Cuatro para presentar Cuatro al día, aunque finalmente acabó volviendo a Telecinco para presentar primero ¡Viva la fiesta! y en la actualidad "Ya es mediodía". Revisión También sigue en El Programa de Ana Rosa donde contó lo que le ocurrió cuando fue al médico a una revisión. "Creía que me iban a hacer una resonancia en el tendón de Aquiles, que más tarde me la han hecho, y, cuando llego al médico, me dicen que me quite los pantalones y los calzoncillos", comentó el presentador, señalando que "se me había olvidado que tenía una eco de los testículos y pensé que iba a otra cosa. Pero lo más importante, todo muy bien". El presentador dio cuenta de la importancia de hacerse revisiones médicas.