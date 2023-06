En el entorno de Sálvame ha habido de todo con el final del programa en Telecinco tras catorce años de emisión por las tardes. Hay quienes se han entristecido, aunque menos tras saber que algo planea Netflix para los grandes protagonistas del polémico programa que levantó en su día la audiencia vespertina del principal canal de Mediaset. Pero también hay quienes se alegran o celebran el funeral del programa en Telecinco, ya enterrado en la historia de la televisón española.

Y es que Sálvame siempre se ha caracterizado por generar corrientes contrapuestas: hay quienes lo aman y hay quienes lo odian. Incluso hay quienes lo amaron y ahora lo odian, y viceversa. Su forma de debatir sobre la prensa del corazón y hablar sin muchos limites les ha hecho generar enemigos.

Por eso no es de extrañar que algunos excolaboradores del programa, que en los últimos tiempos no andaban en buenas relaciones con el mismo, no hayan ocultado cierto regocijo por el final de Sálvame.

Es el caso de Makoke, expareja de Kiko Matamoros, uno de los grandes protagonistas de Sálvame. Así se lo ha manifestado a Europa Press, que le preguntó por el final del programa a la que fuera colaboradora y partícipe del mismo.

Makoke ha estado estos últimos meses en guerra contra 'Sálvame', en concreto con Kiko Matamoros y María Patiño, y lo cierto es que ya hizo hace unas semanas unas declaraciones que no gustaron nada a los colaboradores del programa. Este fin de semana, ha hablado ante las cámaras de Europa Press y ha confirmado sus palabras: se siente aliviada con que el formato haya acabado para siempre.

Sin pelos en la lengua, Makoke asegura que "no me da pena" el fin de 'Sálvame', de hecho afirma que "me da exactamente igual". Bajo su punto de vista, es un alivio para su vida privada que desaparezca el espacio: "Para mí, es un descanso. Para mí, que se acabe Sálvame es un descanso, pero yo también le debo cosas a Sálvame y tengo que reconocerlo".

Momento feliz para Makoke

Makoke asegura asimismo estar viviendo una de las épocas más felices de su vida, ya que compartirá programa con Javier Tudela: "Yo estoy muy feliz, muy feliz". Y deja claro que no quiere "comentar nada" sobre su enfrentamiento público con Kiko Matamoros estos últimos meses.

La colaboradora de televisión acudió al cumpleaños de Rocío Rafael tras festejar el de su nieto: "Hoy hemos celebrado también el cumpleaños de mi nieto o sea que estoy súper feliz y no puedo pedirle más a la vida". Se mostró "feliz con mi niño, que está precioso. Hemos estado todos juntos y celebrando".

La reacción de Makoke es otro ejemplo de cómo el final de Sálvame, todo un hito de la historia de la televisión en España, no deja indiferente a nadie: hay quienes lo lloran y hay quienes lo celebran.