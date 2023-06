Todavía soñando con su boda con Kiko Matamoros y recién llegada de su romántica luna de miel en Sri Lanka, Marta López Álamo retoma sus compromisos profesionales. Ahora, la preguntas que muchos s ehacen es: ¿Tienen planes de convertirse en padres o van a esperar un poco más para ir a por el esperado bebé?

Como revela Marta, no es algo que se planteen de modo inmediato: "Un niño corriendo por casa ya lo tenemos con sus nietos. Dentro de poco sí, pero a medio plazo, no ya". "Para mí lo primero es el trabajo, y aunque priorizo mi vida personal, el tema de un hijo es un paso mucho mayor, no es solo él y yo" explica, confesando que el día que decida dar el paso de convertirse en madre "quiero estar tranquila y tener tiempo para mi hijo".

Antes, como reconoce, le encantaría repetir su boda. "Le he dicho a Kiko que por qué no nos volvemos a casar. Quiero revivirlo todo el rato. Por el tema de la exclusiva no se podía hablar y ya puedo poner todo, y quiero ponerlo todo y compartirlo con mis seguidores en Instagram porque fue maravilloso" desvela.

Hce unos meses, en el podcast que tenía la pareja en Telecinco, hablaron alto y claro sobre este asunto y dieron varios detalles sobre comos ería la futura paternidad. "¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural".

Pero además, Matamoros desveló que no solo le gustaría tener otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos".

De todo esto también ha hablado en el videoblog que tiene en su canal de mtmad. Marta López Álamo y Kiko Matamoros no han sido padres todavía y ya están en desacuerdo con muchas cosas que tienen que ver con su paternidad. Uno de los mayores motivos de esta pelea es el nombre de su futuro bebé. Cada uno tiene claro qué es lo que quiere y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Kiko tiene en mente un nombre muy especial para él, pero Marta no está por la labor de aceptarlo. El colaborador de televisión explica el motivo por el cual quiere llamar de esta manera a su hijo, pero a su futura mujer no le convence en absoluto.

Marta y Kiko saben bien todas las responsabilidades que conlleva traer un hijo al mundo y, por eso, la modelo tiene muy claro cómo va a afrontar su maternidad. La influencer habla de lo sacrificado que es su trabajo y la ayuda que va a tener que recibir para poder conciliar todas las facetas de su vida.

Eso sí, lo que Marta tiene claro es que en el momento en el que decida ser madre contará con la ayuda d euna trabajadora profesional que le ayude en casa y ella no se aleje de su carrera. "Viene con chcia incluida", creconocía.