El pasado 2 de junio se dieron el 'Sí, quiero' por todo lo alto y estos días han disfrutado de su luna de miel. Kiko Matamoros y Marta López Álamo están exprimiendo al máximo su relación después de sellar su amor en compañía de todos sus seres queridos, pero lo cierto es que los fantasmas del pasado siguen reviviendo. En este caso, solo es uno: Makoke.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Marta López Álamo y lo cierto es que nos hemos encontrado con una mujer feliz, que se ha reservado muchos detalles sobre su boda y su luna de miel. Eso sí, una vez más la mujer de Matamoros ha querido defenderle de todo lo que se ha dicho estas semanas sobre él.

Firme y concisa, Marta ha dejado claro que entiende perfectamente la situación de su marido con sus hijos: "Mi familia siempre ha estado unida, nunca ha habido conflictos y yo entiendo que él tenga otro modo de vida porque al final tiene dos divorcios, hijos con dos personas distintas... es difícil, es una situación complicada".

Marta nos ha asegurado que "siempre he intentado juntar, pero no por nada, porque lo hubiera hecho con otra persona igual, no porque sea él... ¿por qué hay que estar enfadados en la vida? la vida es muy corta". Lo cierto es que Matamoros siempre ha destacado de su pareja el carácter conciliador que tiene con sus hijos, por el que ha logrado tener un acercamiento que ha conseguido en estos últimos años.

Sobre Makoke ha evitado hablar, no ha querido contestar a todo lo que ha dicho las colaboradores en los últimos días: "Es que nunca me he pronunciado, llevo más de cuatro años y medio con él, no me he pronunciado nunca y tampoco lo voy a hacer ahora".

Eso sí, ¡atención! Marta nos ha desvelado que quiere ser madre y que ya "lo hemos hablado" pero que "este año no". Se trata de un proyecto de vida que tienen a "corto plazo" ya que "la realidad es la que es, la diferencia de edad que tenemos... yo quiero que él disfrute de nuestros hijos o de nuestro hijo".